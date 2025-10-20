Clima en Hermosillo HOY lunes 20 de octubre: Día soleado y máxima de 35 grados

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo amanecerá este lunes 20 de octubre de 2025 con un ambiente fresco que irá cambiando rápidamente a lo largo del día. El cielo despejado y las temperaturas cálidas marcarán la jornada, con un incremento gradual del calor hacia el mediodía y la tarde, típico del clima otoñal en la capital sonorense. Para que nada interrumpa tus actividades este inicio de semana, aquí te compartimos el pronóstico del clima completo.

Clima en Hermosillo para este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, este lunes 20 de octubre el cielo en Hermosillo se mantendrá despejado desde las primeras horas de la mañana, con temperaturas mínimas cercanas a los 17°C y viento leve proveniente del noreste con rachas entre 10 y 20 kilómetros por hora. La sensación térmica será similar a la temperatura ambiente, con un índice UV bajo.

Conoce todos los detalles del clima en Hermosillo. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, el clima se tornará más cálido. Hacia las 8:00 y 9:00 de la mañana, se prevé un ambiente soleado con temperaturas entre 20 y 25°C, acompañadas de brisa ligera del noreste. El sol dominará el panorama sin interrupciones, lo que permitirá una jornada luminosa y estable. El índice UV comenzará a elevarse gradualmente, alcanzando niveles moderados al mediodía.

Durante el mediodía y primeras horas de la tarde, Hermosillo registrará su punto más alto de temperatura. Entre las 11:00 y las 14:00 horas, el termómetro se ubicará entre los 30 y 35°C, con una sensación térmica ligeramente menor debido al ambiente seco característico de la región. El cielo permanecerá completamente despejado y el viento rotará hacia el oeste con velocidades de entre cinco y 20 kilómetros por hora.

En este lapso, el índice UV alcanzará niveles altos, por lo que se recomienda el uso de bloqueador solar y limitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 12:00 y 15:00 horas. Hacia las 17:00 horas, el cielo seguirá despejado y las temperaturas rondarán los 33°C, con una sensación térmica cercana a los 31 grados. El viento, proveniente del oeste, se mantendrá moderado y el índice UV descenderá a niveles bajos.

Hoy se prevén #Lluvias intensas en la zona de Los Tuxtlas y Olmeca en #Veracruz, y las regiones Selva, Fronteriza y Soconusco en #Chiapas.



Toda la información en ??https://t.co/U27Mh53Acy pic.twitter.com/deFsHOXCna — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 20, 2025

Al llegar la noche, Hermosillo disfrutará de un cielo completamente despejado, temperaturas templadas y viento leve del oeste y norte. A las 20:00 horas, el termómetro marcará alrededor de 28°C, descendiendo hasta los 24 grados hacia las 23:00 horas, con una sensación térmica ligeramente más cálida. ¡Disfruta de la jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)