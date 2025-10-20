Clima en Sonora: Pronostican LUNES soleado con ambiente muy caluroso; ¿habrá LLUVIAS?

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 20 de octubre de 2025, los sonorenses amanecerán con un panorama muy estable: cielos despejados, sin lluvias a la vista y temperaturas que anticipan un día caluroso en la mayor parte del estado gobernado por Alfonso Durazo Montaño. Aunque el otoño ya comenzó, el calor sigue sin dar tregua y se dejará sentir con fuerza en varias regiones, sobre todo hacia el centro y sur de la entidad.

Así será el clima en Sonora este lunes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este lunes comenzará con un ambiente fresco en el norte y zonas serranas, especialmente en municipios como Agua Prieta, Nacozari de García y Heroica Nogales, donde los termómetros marcarán entre nueve y 15°C. En contraste, el amanecer será más templado en ciudades del sur como Ciudad Obregón, Guaymas y Huatabampo, con registros cercanos a los 20°C.

Así será el clima en Sonora este lunes. Foto: Conagua

Durante la mañana, el cielo permanecerá despejado en casi todo el territorio sonorense. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, con viento leve del oeste de entre 10 y 20 kilómetros por hora. A media mañana, el sol comenzará a ganar fuerza y elevará las temperaturas rápidamente, en especial en municipios del centro como Hermosillo, Caborca y Magdalena de Kino, donde el ambiente se tornará caluroso con valores por encima de los 30°C.

Hacia la tarde, el calor será el protagonista. Las máximas podrían superar los 35°C en Hermosillo, Ciudad Obregón, Huatabampo y Caborca, mientras que en la región norte el termómetro rondará los 30°C. En zonas costeras como Puerto Peñasco, el clima será más moderado, con una máxima de 29°C y cielo mayormente despejado. En general, el ambiente será seco y con baja humedad, sin probabilidad de lluvias en ningún punto del estado.

El viento podría intensificarse ligeramente durante la tarde, alcanzando rachas de entre 35 y 50 kilómetros por hora en sectores del norte y oriente de Sonora, aunque sin representar riesgo. Este flujo de aire cálido mantendrá la sensación térmica elevada hasta el atardecer, cuando el cielo comenzará a teñirse de tonos dorados y las temperaturas descenderán de manera gradual.

Por la noche, el ambiente será templado en el centro y sur, con valores entre 22 y 25°C, mientras que en las regiones serranas volverá el fresco, con temperaturas cercanas a los 15°C. Se espera cielo despejado en todo el estado y viento leve, ideal para una noche tranquila.

Fuente: Tribuna del Yaqui