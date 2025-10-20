Clima en Sonora: Pronostican LUNES soleado con ambiente muy caluroso; ¿habrá LLUVIAS?

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 20 de octubre de 2025, los sonorenses amanecerán con un panorama muy estable: cielos despejados, sin lluvias a la vista y temperaturas que anticipan un día caluroso en la mayor parte del estado gobernado por Alfonso Durazo Montaño. Aunque el otoño ya comenzó, el calor sigue sin dar tregua y se dejará sentir con fuerza en varias regiones, sobre todo hacia el centro y sur de la entidad.
Así será el clima en Sonora este lunes
De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este lunes comenzará con un ambiente fresco en el norte y zonas serranas, especialmente en municipios como Agua Prieta, Nacozari de García y Heroica Nogales, donde los termómetros marcarán entre nueve y 15°C. En contraste, el amanecer será más templado en ciudades del sur como Ciudad Obregón, Guaymas y Huatabampo, con registros cercanos a los 20°C.
Durante la mañana, el cielo permanecerá despejado en casi todo el territorio sonorense. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, con viento leve del oeste de entre 10 y 20 kilómetros por hora. A media mañana, el sol comenzará a ganar fuerza y elevará las temperaturas rápidamente, en especial en municipios del centro como Hermosillo, Caborca y Magdalena de Kino, donde el ambiente se tornará caluroso con valores por encima de los 30°C.
Hacia la tarde, el calor será el protagonista. Las máximas podrían superar los 35°C en Hermosillo, Ciudad Obregón, Huatabampo y Caborca, mientras que en la región norte el termómetro rondará los 30°C. En zonas costeras como Puerto Peñasco, el clima será más moderado, con una máxima de 29°C y cielo mayormente despejado. En general, el ambiente será seco y con baja humedad, sin probabilidad de lluvias en ningún punto del estado.
El viento podría intensificarse ligeramente durante la tarde, alcanzando rachas de entre 35 y 50 kilómetros por hora en sectores del norte y oriente de Sonora, aunque sin representar riesgo. Este flujo de aire cálido mantendrá la sensación térmica elevada hasta el atardecer, cuando el cielo comenzará a teñirse de tonos dorados y las temperaturas descenderán de manera gradual.
Por la noche, el ambiente será templado en el centro y sur, con valores entre 22 y 25°C, mientras que en las regiones serranas volverá el fresco, con temperaturas cercanas a los 15°C. Se espera cielo despejado en todo el estado y viento leve, ideal para una noche tranquila.
Fuente: Tribuna del Yaqui