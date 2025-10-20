Clima en Sonora: ¿Se esperan LLUVIAS para HOY en la NOCHE? Advierten entrada de nuevo FRENTE FRÍO

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planes para salir este lunes 20 de octubre de 2025 por la noche? Sí es así, es mejor que leas el reporte del clima en Sonora para hoy en la noche, esto para que las precipitaciones no te tomen por sorpresa. TRIBUNA trae para ti el reporte más actualizado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); no dejes de leer si quieres estar informado, ya que las autoridades están advirtiendo la entrada de un nuevo frente frío.

De acuerdo con el boletín vespertino del Meteorológico Nacional, un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además de inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán intervalos de chubascos, pero no para Sonora. Es por eso que para hoy en la noche no se esperan precipitaciones en ninguna región de la entidad. El reporte del Organismo de Cuenca Noroeste de la Conagua señala: "Circulación anticiclónica profunda domina el noroeste del país, donde se observarán nublados escasos, sin precipitaciones, así como tardes ventosas y ambiente diurno de cálido a caluroso, con temperaturas máximas entre 35 y 40°C en los valles".

Entérate si se esperan lluvias para hoy; además, está vigente la entrada del nuevo frente frío

Advierten entrada de nuevo frente frío

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil alertó de la llegada de un nuevo frente frío a la entidad. "Se prevén condiciones estables en todo el estado de Sonora, dando paso a cielos mayormente despejados sin probabilidad de lluvia. A su vez, se prevén amaneceres fríos a frescos (7 a 14°C) en la región montañosa y un ambiente cálido a caluroso (36 a 38°C) durante la tarde". Según el reporte, se prevé la aproximación de un nuevo frente frío durante el 28 de octubre, generando un ligero descenso en las temperaturas, así como rachas de viento moderadas en el noroeste del estado.

¿Cómo será el clima en Sonora para mañana martes 21 de octubre?

Según lo pronosticado, se espera que este martes 21 de octubre de 2025 se tenga cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Además, se espera viento del noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h) en la región, con rachas de 35 a 50 km/h.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua