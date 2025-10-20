Conagua y Alfonso Durazo respaldan avance de la presa Puerta del Sol en el río Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que avanza el desarrollo del proyecto de la presa Puerta del Sol en el río Sonora, obra estratégica del Plan Integral de la Región del Río Sonora, orientada al aprovechamiento sustentable del recurso hídrico.

Graciela Treviño Macías, directora técnica del Organismo de Cuenca Noroeste, explicó que la presa se ubicará aguas arriba de El Molinito, en Ures, con una capacidad de 128 millones de metros cúbicos. "Su operación conjunta con El Molinito y La Angostura optimizará el control de avenidas y la regulación de escurrimientos", mencionó.

Así mismo, reconoció que durante la mayor parte del año, el cauce del río mantendrá su flujo natural gracias a una válvula de desfogue. Cuando El Molinito alcance 28 millones de metros cúbicos, se activará el embalse de Puerta del Sol, garantizando el caudal ecológico y evitando afectaciones a mantos acuíferos.

"El diseño incluye una cortina de concreto compactado de 60 metros de altura y 270 de longitud, un vertedor de 70 metros y un desfogue con capacidad de 700 metros cúbicos por segundo. Ya se cuenta con estudios de topografía y geofísica", dijo.

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo Montaño aseguró que la presa garantizará hasta dos ciclos agrícolas al año y que el proyecto seguirá la voluntad ciudadana. Reconoció el malestar social tras el desastre ambiental de 2014 y afirmó que el gobierno actuará conforme a la opinión mayoritaria.

"Sería impensable que una inversión de 7,500 millones de pesos se traduzca en un perjuicio para la gente", subrayó Durazo, al reiterar que la prioridad será siempre el bienestar de las comunidades del río Sonora.

Treviño Macías destacó que el proyecto beneficiará a las unidades de riego de Ures, brindando mayor certidumbre en la disponibilidad del agua y promoviendo la tecnificación del riego sin ampliar la superficie cultivable. La obra será de gran impacto.

Se invertirán 500 millones de pesos para la primera etapa de la presa Puerta del Sol.

Fuente: Tribuna del Yaqui