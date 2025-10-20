Dan último adiós a Rosa Carmina y su nieta, víctimas del camionazo en carretera Guaymas-Hermosillo

Guaymas, Sonora.- Tras el trágico camionazo que involucra un autobús de pasajeros que tuvo lugar el pasado viernes 17 de octubre de 2025, en el que murieron siete personas, fueron despedidas la señora Rosa Carmina y su nieta Daylin. Cabe señalar que el accidente cobró un total de siete vidas y dejó más de 20 lesionados, algunos de ellos de gravedad.

La abuelita y su nieta eran originarias de Guasave, Sinaloa, donde fueron despedidas por la comunidad entre lágrimas y profundo dolor. Ellas viajaban desde Guasave con destino a Hermosillo, pero al volcarse el transporte murieron en el lugar. Su velación se llevó a cabo en la comunidad de Agua Blanca, donde vecinos y seres queridos acompañaron a la familia con flores, oraciones y muestras de solidaridad ante la irreparable pérdida.

Ayer domingo 19 de octubre de 2025 fue despedida Fátima Guadalupe Cuevas Salazar, jefa de Recursos Humanos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por la comunidad de Guaymas. Y también se le dio el último adiós a Antonio Morales Rivera, estudiante del Cobach Navojoa e integrante de la Orquesta Sinfónica de su ciudad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) continúa con la búsqueda de los dos choferes del camión. La directora general del Centro de Atención Temprana de la Fiscalía del Estado, Martha López Holguín, declaró que se encuentran en la búsqueda de los dos conductores que abandonaron el lugar de los hechos.

Se ha determinado la culposa responsabilidad que atribuye al conductor, se han realizado diligencias como colaboraciones e investigación a diversas partes del municipio y se ha logrado ya obtener los mandamientos judiciales y nos encontramos, pues, en la búsqueda y localización para la ejecución de dichos mandamientos", dijo Martha López Holguín.

López Holguín añadió que los delitos de los que les acusan son homicidio culposo, lesiones y abandono de personas, que podría constituir hasta 48 años de cárcel para cada uno. Cabe señalar que el accidente ocurrió la mañana del viernes cuando el camión se dirigía a Nogales y venía de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Fuente: Tribuna del Yaqui