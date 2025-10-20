Durazo afirma que se respetará opinión sobre presas, presentan botarga de ExpoFest Cajeme y más en el Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Arranca esta semana de la mejor forma posible: Informado sobre los acontecimientos que están marcando la pauta en la región. Si no quieres perder tiempo para conocer las noticias más relevantes del estado, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen encontrarás la información más interesante e importante del día; en la edición de hoy, conoce qué dijo Alfonso Durazo sobre la construcción de presas en el Río Sonora.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Presentan a la botarga de ExpoFest Cajeme

Autoridades municipales presentaron a la mascota oficial del ExpoFest Cajeme, evento que arrancará el próximo mes de noviembre. Se trata de Sahuarín, un personaje inspirado en el emblemático cactus del desierto de Sonora

Hasta 60 años de cárcel para choferes de camionazo

El vicefiscal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE Sonora) señaló que los choferes de Tufesa que huyeron luego del choque que dejó al menos siete muertos y más de 20 heridos en la carretera Guaymas-Hermosillo podrían alcanzar una pena de hasta 60 años de cárcel.

Durazo afirma que se respetará opinión sobre presas

El gobernador Alfonso Durazo platicó con diversos medios de comunicación y dijo entender la preocupación de los pobladores que se resisten a la construcción de las presas del Río Sonora. El mandatario también aseguró que el proyecto tiene un potencial extraordinario para garantizar el agua en la región.

Las 3 noticias más relevantes en Sonora, presentadas por Casa Ley. uD83DuDDDE?uD83DuDCCD ¿Qué tema te impacta más? Comenta tu opinión y comparte para informar a más personas. ??uD83DuDD0E https://t.co/Vg1xws5YR5#Top3NoticiasSonora #SonoraInfo #CasaLey #Actualidad #PeriodismoLocal pic.twitter.com/iCAhwxTWJw — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui