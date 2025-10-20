Empresarios del transporte turístico en Guaymas y Empalme enfrentan drástica baja en la demanda

Empalme, Sonora.- Con muy poca demanda en los últimos dos años, el transporte de turismo ha tenido una drástica caída de aproximadamente 70 por ciento en la región Guaymas y Empalme, lo que mantiene preocupados a los concesionarios de este tipo de servicio.

Javier Ernesto Valdez Angulo, presidente del consejo de administración de Setes Empresarial, manifestó que las unidades ejecutivas con las que prestan este servicio se encuentran paradas, "y un camión parado no gana".

Recordó que cuando se presentó la pandemia de Covid-19, en marzo de 2020, el transporte de turismo cayó a cero, pues nadie contrataba, adicionalmente a que no estaba permitido la aglomeración en los autobuses.

Comentó que para 2023 se tuvo una recuperación y se logró movilizar un número importante de usuarios de este tipo de servicio, pero al año siguiente de nuevo la tendencia fue a la baja, hasta llegar a un 70 por ciento menos en la demanda, aproximadamente.

Valdez Angulo indicó que en el caso de la empresa que preside, en la temporada de verano se contrataban periódicamente viajes a Los Mochis, Sinaloa, a Navojoa y Ciudad Obregón, en Sonora, principalmente, hablando de viajes relativamente cortos.

A esto hay que sumarle que se han incrementado los costos de operación por el aumento constante de los insumos, agregó, aunque en el caso de Setes las tarifas siguen siendo las mismas.

En el caso del transporte especializado, el empresario dijo que igual ha mostrado una reducción significativa, lo que se debe principalmente al recorte de personal que se ha registrado durante los últimos meses en Empresas Tetakawi, el principal cliente de este servicio en la región.

Cuatro viajes, como mínimo, a la ciudad de Los Mochis había en verano; este año no se lleva ni uno solo.

Fuentes: Tribuna del Yaqui