Niños de Ciudad Obregón eligen a 'El Sahurín' como la mascota oficial de la ExpoFest Cajeme 2025

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado mes de agosto, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) lanzó una convocatoria dirigida a niños y niñas de entre cinco y 12 años para que participaran en un concurso encaminado a ponerle nombre a la mascota oficial de la ExpoFest 2025.

Se trata de 'El Sahurín', una botarga con forma de sahuaro, el cual es un cactus columnar grande emblemático en el desierto de Sonora y que representa la riqueza natural, la resiliencia y la longevidad de la región. De los resultados dio fe el notario público número 27 Víctor Manuel Landeros Arvizu, quien explicó que en el evento participaron aproximadamente 300 pequeños y agregó que el nombre de la mascota, de acuerdo a los requerimientos de la convocatoria, debería tener un significado e imagen muy regionalista.

El presidente del consejo de la mencionada festividad agregó que fue una difícil decisión para los integrantes del jurado, cuyos integrantes fueron los encargados de elegir a los ganadores, debido a que fueron cuatro pequeños los que coincidieron en el mismo nombre. El abogado también destacó que los nombres de los ganadores del concurso se darán a conocer el próximo 7 de noviembre a las 17:00 horas, día en el que será inaugurada la ExpoFest Cajeme 2025.

Comentó que el día de la premiación, los menores deberán estar acompañados de sus padres y manifestó que, por cuestión de respeto y protección a los datos personales, se reservó los nombres de los pequeños ganadores debido a que son menores de edad. Landres Arvizu recordó que la convocatoria se estuvo llevando a cabo a través de las diferentes redes sociales y uno de los propósitos era estimular el pensamiento creativo de los menores, resultando ganador el antes mencionado 'Sahuarin'.

La primera Expo Obregón se inauguró en 1992 y se realizó de manera consecutiva hasta el 2019. En 2020 se cancela su edición debido a la pandemia del Covid-19; permaneció sin realizarse cinco años y será este próximo 7 de noviembre de 2025 cuando se realice bajo el nombre de ExpoFest Cajeme.

Fuente: Tribuna del Yaqui