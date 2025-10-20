Edición Impresa Suscríbete
Ciudad Obregón

Niños de Ciudad Obregón eligen a 'El Sahurín' como la mascota oficial de la ExpoFest Cajeme 2025

La botarga con forma de sahuaro fue nombrada por niños en un concurso convocado por el DIF para fomentar la creatividad infantil

Niños eligen a 'El Sahurín' como la mascota oficial de la ExpoFest Cajeme 2025 Foto: Cortesía

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado mes de agosto, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) lanzó una convocatoria dirigida a niños y niñas de entre cinco y 12 años para que participaran en un concurso encaminado a ponerle nombre a la mascota oficial de la ExpoFest 2025.

Se trata de 'El Sahurín', una botarga con forma de sahuaro, el cual es un cactus columnar grande emblemático en el desierto de Sonora y que representa la riqueza natural, la resiliencia y la longevidad de la región. De los resultados dio fe el notario público número 27 Víctor Manuel Landeros Arvizu, quien explicó que en el evento participaron aproximadamente 300 pequeños y agregó que el nombre de la mascota, de acuerdo a los requerimientos de la convocatoria, debería tener un significado e imagen muy regionalista.

El presidente del consejo de la mencionada festividad agregó que fue una difícil decisión para los integrantes del jurado, cuyos integrantes fueron los encargados de elegir a los ganadores, debido a que fueron cuatro pequeños los que coincidieron en el mismo nombre. El abogado también destacó que los nombres de los ganadores del concurso se darán a conocer el próximo 7 de noviembre a las 17:00 horas, día en el que será inaugurada la ExpoFest Cajeme 2025.

Comentó que el día de la premiación, los menores deberán estar acompañados de sus padres y manifestó que, por cuestión de respeto y protección a los datos personales, se reservó los nombres de los pequeños ganadores debido a que son menores de edad. Landres Arvizu recordó que la convocatoria se estuvo llevando a cabo a través de las diferentes redes sociales y uno de los propósitos era estimular el pensamiento creativo de los menores, resultando ganador el antes mencionado 'Sahuarin'.

La primera Expo Obregón se inauguró en 1992 y se realizó de manera consecutiva hasta el 2019. En 2020 se cancela su edición debido a la pandemia del Covid-19; permaneció sin realizarse cinco años y será este próximo 7 de noviembre de 2025 cuando se realice bajo el nombre de ExpoFest Cajeme.

Fuente: Tribuna del Yaqui

