Promueven detección de cáncer de mama en población femenil de los Ceresos de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Para concientizar sobre la importancia de detectar a tiempo el cáncer de mama, el Gobierno de Sonora acercó servicios preventivos a la población femenil de los Centros de Reinserción Social (Ceresos).
Por ser la salud un derecho de toda mujer privada de la libertad, se organizaron jornadas de detección temprana y actividades para promoverla. El Sistema Estatal Penitenciario (SIEP) informó que, año con año, se conmemora al interior de los Ceresos femeniles el Día Internacional de Lucha Contra el Cáncer de Mama, con pláticas impartidas por personal del sector salud.
Además, se ofrecieron consultas médicas a través de las cuales se compartió información sobre los factores de riesgo, técnicas para la autoexploración mamaria y, ante cualquier sospecha, solicitar atención inmediata.
El SIEP manifestó que este trabajo humano y sensible que se realiza en beneficio de las mujeres de los Centros de Reinserción Social puede marcar una diferencia significativa en el pronóstico de este padecimiento.
