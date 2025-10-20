Promueven detección de cáncer de mama en población femenil de los Ceresos de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Para concientizar sobre la importancia de detectar a tiempo el cáncer de mama, el Gobierno de Sonora acercó servicios preventivos a la población femenil de los Centros de Reinserción Social (Ceresos).

Por ser la salud un derecho de toda mujer privada de la libertad, se organizaron jornadas de detección temprana y actividades para promoverla. El Sistema Estatal Penitenciario (SIEP) informó que, año con año, se conmemora al interior de los Ceresos femeniles el Día Internacional de Lucha Contra el Cáncer de Mama, con pláticas impartidas por personal del sector salud.

En conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en los Ceresos femeniles del estado se realizaron diversas actividades orientadas a concientizar y fomentar la prevención de esta enfermedad entre las mujeres privadas de la libertad.#SSPSonora pic.twitter.com/cV7W1ThJZR — Secretaría de Seguridad Pública de Sonora (@SonoraSeguridad) October 20, 2025

Además, se ofrecieron consultas médicas a través de las cuales se compartió información sobre los factores de riesgo, técnicas para la autoexploración mamaria y, ante cualquier sospecha, solicitar atención inmediata.

El SIEP manifestó que este trabajo humano y sensible que se realiza en beneficio de las mujeres de los Centros de Reinserción Social puede marcar una diferencia significativa en el pronóstico de este padecimiento.

uD83CuDF80 El cáncer de mama y el cervicouterino pueden ser curables si se detectan a tiempo.



Haz tu autoexploración desde los 20 años, acude a revisión médica y realiza tu mastografía a partir de los 40.



uD83DuDC96 Si tú estás bien, todo está mejor.#SaludSonora #PrevenciónEsSalud pic.twitter.com/OFDtlZAw10 — Salud Sonora (@ssaludsonora) October 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui