Reconocen la trayectoria de docentes y personal de servicio del Cecyte Sonora

Hermosillo, Sonora.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecyte) conmemoró su 34 aniversario con una ceremonia en la que reconoció la trayectoria de docentes y personal de servicio por sus años de dedicación, esfuerzo y compromiso con la educación de las y los jóvenes sonorenses.

Actualmente, Cecyte Sonora cuenta con 88 centros educativos distribuidos en todo el estado; además, ha incrementado su oferta académica de 14 a 24 carreras técnicas, fortaleciendo la formación de profesionales capacitados para continuar con estudios universitarios o incorporarse al ámbito laboral, a través del programa de educación dual.

Durante el evento, encabezado por el titular de la Secretaría de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, se reconoció la labor del personal docente y administrativo que ha contribuido al fortalecimiento de la educación media superior en Sonora durante 10, 15, 20, 25 y 30 años.

La directora general del subsistema, Blanca Aurelia Valenzuela, resaltó que gracias al trabajo y compromiso del personal de Cecyte y al respaldo del gobernador Alfonso Durazo, se han logrado importantes avances en los últimos años.

