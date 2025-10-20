Vocación por servir disminuye entre los jóvenes de Navojoa; no quieren sumarse a la Cruz Roja

Navojoa, Sonora.- La delegación de la Cruz Roja en el municipio de Navojoa iniciará una campaña para el registro de voluntarios a finales de este mes; sin embargo, se enfrenta a la apatía de los jóvenes, quienes cada año muestran menos interés y responsabilidad por servir a su comunidad.

Francisco Javier Barreras Peralta, coordinador de la Cruz Roja en Navojoa, confesó que la apatía entre los jóvenes por sumarse a los trabajos de socorros siempre ha existido, pero ha crecido más en los últimos años.

Todo el tiempo ha sido uno de los dilemas; la juventud a veces ya no quiere estar en instituciones para apoyar o dar un servicio a la población, pero como ciudadano, el ingresar a una institución como Cruz Roja se convierte en una fortaleza para la vida de cada uno, tanto en valores como en atención prehospitalaria", afirmó.

Barreras Peralta explicó que la disminución de voluntarios puede deberse al crecimiento económico de la ciudad, lo cual provoca que los jóvenes cuenten con más opciones para distraerse y dejan a un lado su vocación por servir a la comunidad.

Tenemos de todo en la ciudad: cines, mejores lugares para visitar, restaurantes, y la gente se enfoca más en la diversión que en responsabilidades. Quizá los jóvenes ingresan a la escuela y, al salir de clases, lo que quieren es descansar… Pero tenemos un área a fortalecer para retribuir a la población", puntualizó.

Señaló que se lanzará una convocatoria a finales de este mes para que los aspirantes puedan comenzar a prepararse durante los meses de noviembre y diciembre, para posteriormente ser inscritos al curso nacional de urgencias médicas.

Fuente: Tribuna del Yaqui