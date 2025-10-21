Anuncia Alfonso Durazo la edición 25 de la Feria del Libro Sonora 2025

Hermosillo, Sonora.- Para fortalecer la promoción de la lectura y cultura en la entidad, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la edición 25 de la Feria del Libro Sonora 2025 (Feli-Son), un encuentro literario y artístico que consolidará a Sonora como un estado que impulsa la diversidad cultural y el talento creativo.

El mandatario estatal destacó que la Feli-Son 2025, organizada por el Gobierno del Estado, a través del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), será del 8 al 15 de noviembre en la Plaza Bicentenario de Hermosillo. Con el lema 'Nos vemos en los libros', esta feria reunirá a escritoras, escritores, artistas, editoriales y promotores culturales de todo el país.

Este año se ofrecerán ocho días de 63 presentaciones literarias, 29 talleres y múltiples actividades artísticas, homenajes y conversatorios. En esta edición, la feria rendirá homenaje a la poeta y docente Inés Martínez de Castro, figura emblemática de la literatura sonorense, y contará con la participación estelar de la escritora Sabina Berman.

Durazo Montaño resaltó que este evento refleja el compromiso de su gobierno con la formación de nuevas generaciones lectoras, el acceso equitativo a la cultura y el fortalecimiento de las identidades locales.

La programación de la Feli-Son 2025, también contempla la Ruta del Librobús 'La Feli-Son en todas partes', que recorrerá 24 municipios de la entidad para llevar la lectura a todos los rincones del estado, así como la extensión cultural 'Ecos de la Feli-Son' con el concierto del trovador Alejandro García Villalón 'Virulo' en el Bosque Urbano La Sauceda, el próximo 22 de noviembre.

Entre las sedes destacan el Foro Bicentenario, el Museo de Culturas Populares e Indígenas, la Cineteca Sonora, la Biblioteca Pública Central Fortino León Almada y el Foro Armida de la Vara, espacios donde las y los sonorenses podrán disfrutar de literatura, música, arte y la formación de lectores.

En la Feli-Son 2025 participarán autoras y autores sonorenses como Roberto Corella, Fernanda Ballesteros, Mara Romero, Carlos Moncada y los ganadores del Concurso del Libro Sonorense 2024 y 37 editoriales en 78 stands.

Fuente: Tribuna del Yaqui