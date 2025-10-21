Avanza rehabilitación del bulevar Circunvalación en Ciudad Obregón con un 16.5 por ciento de avance

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) de Ciudad Obregón, Francisco Fernández Jaramillo, dio a conocer que los trabajos de rehabilitación del bulevar Circunvalación presentan un avance general del 16.5 por ciento.

El líder de los industriales en la localidad también externó que, de acuerdo a la información que se les ha proporcionado, en lo que respecta a los avances de la infraestructura en materia de drenajes y servicios pluviales, el avance es del 91.4 por ciento.

En plan de trabajo, originalmente para la fecha se debería llevar un avance del 22 por ciento; no es un atraso importante, van un poquito rezagados, pero ya lo que viene enseguida es menos complicado de atender que lo que representa la infraestructura subterránea", aseguró.

Agregó que, en lo que respecta a las aportaciones económicas que les corresponde realizar a los condóminos del Parque Industrial de Ciudad Obregón, se lleva un avance del 50 por ciento, lo cual equivale a 25 millones de pesos. Finalmente, Fernández Jaramillo indicó que la primera etapa de los trabajos de rehabilitación podría quedar terminada para finales del 2025.

#Sonora | Vecinos de la colonia Benito Juárez, conocida como 'Plano Oriente' cerraron el paso a desnivel de la calle No Reelección manifestando su inconformidad ante los drenajes colapsados y calles en mal estado uD83DuDDE3???



uD83DuDCF7 Omar Rodríguez pic.twitter.com/dReqvWqBnb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui