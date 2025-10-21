César Lozano advierte sobre el aumento de ansiedad y depresión en niños y jóvenes tras pandemia

Ciudad Obregón, Sonora.- Para el conferencista y coach de vida César Lozano, es de suma importancia darle importancia al cuidado de la salud mental y detectar aquellos factores que puedan generar ansiedad y depresión.

Comentó que cada día hay más mujeres madres de familia que deben salir de casa a trabajar, situación que las orilla a dejar a sus hijos en casa y convivir menos con ellos, lo que lleva a los menores a experimentar estados de ansiedad.

La ansiedad nunca había estado tan fuerte como ahora; hay más casos de ansiedad después de la pandemia. ¿Qué está pasando? El nivel de tolerancia en muchos jóvenes y niños está más abajo; cada vez aguantan menos", explicó el conferencista.

Indicó que parte de los problemas de ansiedad que enfrentan las nuevas generaciones obedecen a la sobreprotección de los padres y las madres de familia, debido a que en algunos tienden a resolverles los problemas a los hijos.

Usamos mucho una frase, no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí; muchas la usamos, la usamos como bandera, no quiero que mis hijos tengan las mismas carencias que yo tuve", señaló.

También agregó que en algunos años, la ansiedad se colocará como una de las principales causas de incapacidad a nivel internacional.

El conferencista recordó la importancia que debe tener para las familias aprender a detectar y diferenciar la tristeza con los síntomas de depresión.

Lo primero es detectar si es depresión o es tristeza; hay momentos en los que la tristeza dura más de un día, pero ya cuando esta dura más de dos semanas, ya es depresión", manifestó César Lozano.

En ambos casos, César Lozano destacó que es de suma importancia atender desde casa estos padecimientos y la clave es hacerlo con amor y empatía, lo cual favorece el vínculo entre hijos y padres.

La noche de este martes, el conferencista y coach de vida César Lozano se presentó en el Teatro Óscar Russo Vogel, en donde ofrece una conferencia denominada 'Felizmente imperfecto' a beneficio de la delegación de la Cruz Roja de Ciudad Obregón.

Cu00e9sar Lozano llega con su tour u201cFelizmente Imperfectosu201dud83duddd3ufe0f 21 de octubre 2025 u2013 8:00 PMud83dudccd Centro Magno, Cd. Obregu00f3n, Sonoraud83cudf9fufe0f Boletos en ticketu.com.mxu2728 u00a1No te lo pierdas! u2728 Posted by Cruz Roja Mexicana Obregon on Wednesday, October 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui