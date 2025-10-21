Ciudad Obregón: Lamarque Cano supervisa obras y anuncia inversión de hasta 130 mdp para drenaje y calles

Ciudad Obregón, Sonora.- Como parte de su agenda de trabajo, el presidente municipal de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, recorrió algunos de los puntos donde se realizan obras de vialidades. Uno de los puntos de supervisión fue por la calle Antonio Rosales de la colonia Cajeme, donde el munícipe estuvo acompañado de los encargados de obra que le mostraron los avances y proyecciones en distintos puntos.

Sobre la colonia Benito Juárez, conocida como 'Plano Oriente', el mandatario explicó que dentro del plan de acción para rehabilitar drenajes y calles de ese asentamiento humano hay una inversión inicial de 50 millones de pesos, la misma que se prevé que llegue a 130 millones de pesos con apoyo del gobernador Durazo y la presidenta Sheinbaum.

Lamarque Cano explicó que con esas obras se busca mejorar las condiciones de vida de las y los vecinos, destacando que entre las acciones más importantes se encuentran la rehabilitación del colector de la calle Zaragoza, con una inversión de 35 millones de pesos, obra necesaria para desahogar la presión del sistema de drenaje de esa colonia.

Hay muchas obras programadas y en proceso de realización en la colonia Benito Juárez; entiendo que haya gente que se moleste y que esté inquieta y quiero decirles que no estamos sentados, estamos trabajando fuerte y atendiendo esa situación para darles mayores condiciones de bienestar; les pedimos que nos tengan un poquito de paciencia", expresó.

El presupuesto para infraestructura hidráulica del Oomapas de Cajeme se incrementó en un 500 por ciento respecto a años anteriores, según Lamarque Cano, quien pide a la ciudadanía pagar puntualmente el recibo de agua.

Fuente: Tribuna del Yaqui