Clima en Ciudad Obregón HOY martes 21 de octubre: Jornada soleada y calurosa

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón vivirá este martes 21 de octubre de 2025 un cielo completamente despejado y con ambiente cálido. Las condiciones meteorológicas anuncian temperaturas que aumentarán rápidamente a lo largo del día, manteniendo cielos sin nubosidad y vientos moderados del norte y oeste. Para que planifiques tu jornada, aquí te compartimos el pronóstico del clima íntegro.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el cielo permanecerá despejado desde las primeras horas del día. Al amanecer, alrededor de las 5:00 de la mañana, el termómetro marcará cerca de 20°C con sensación térmica similar, acompañada de vientos suaves provenientes del norte a una velocidad entre 10 y 23 kilómetros por hora. La radiación ultravioleta será baja en este periodo.

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes. Foto: Conagua

A medida que avance la mañana, hacia las 8:00 horas, la temperatura aumentará a 23°C con una sensación térmica ligeramente superior, de 25°C. El sol e mantendrá sin interrupciones y el viento disminuirá su intensidad, lo que permitirá un ambiente estable y agradable. No obstante, a partir de las 11:00 el calor comenzará a intensificarse, alcanzando los 33°C. El índice UV será alto, llegando a nivel 6, por lo que se recomienda aplicar protector solar con FPS de entre 15 y 25 y evitar la exposición prolongada al sol.

Durante la tarde, el clima alcanzará su punto más caluroso. Hacia las 14:00 horas, la temperatura máxima se ubicará en 36 °C, con una sensación térmica de hasta 35 °C. Los vientos cambiarán ligeramente de dirección, soplando desde el oeste a una velocidad de entre 11 y 26 kilómetros por hora. Aunque el índice UV descenderá a un nivel medio, el calor seguirá siendo notable, por lo que es recomendable mantenerse hidratado y limitar actividades físicas al aire libre durante las horas más intensas de sol.

Al caer la tarde el ambiente comenzará a refrescarse lentamente, con una temperatura aproximada de 33°C y una sensación térmica de 32 °C. El cielo continuará despejado y los vientos se mantendrán estables, con ráfagas máximas de 29 kilómetros por hora.

Por la noche, las condiciones serán más agradables. A las 20:00 el termómetro descenderá a 27 °C, manteniendo un cielo completamente despejado y una sensación térmica de 28 °C. El viento soplará desde el oeste con velocidades moderadas, entre 8 y 22 km/h, mientras el índice UV se mantendrá en nivel bajo.

Será una noche estable, sin probabilidades de lluvia ni descensos drásticos de temperatura, ideal para actividades al aire libre o un descanso sin sobresaltos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)