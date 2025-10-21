Clima en Hermosillo HOY martes 21 de octubre: CALOR, sol y pocas nubes durante el día

Hermosillo, Sonora.- El clima en Hermosillo este martes 21 de octubre de 2025 se mantendrá estable durante gran parte del día, con temperaturas elevadas que marcarán el típico calor de otoño en el desierto de Sonora. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado y sin condiciones de lluvia, mientras que por la tarde se espera un aumento considerable en los termómetros, seguido de una noche cálida con algunas nubes dispersas. ¡Aquí el reporte completo!

Así será el clima en Hermosillo este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, la jornada iniciará con un ambiente templado y agradable, registrando alrededor de 22°C a las 06:00 de la mañana bajo un cielo despejado. El viento soplará con dirección noreste, con velocidades que irán de 17 a 33 kilómetros por hora, y el índice UV se mantendrá en niveles bajos, por lo que no se requieren medidas de protección solar a esa hora.

Así será el clima en Hermosillo HOY martes 21 de octubre. Foto: Conagua

Con el avance de la mañana, el sol dominará el panorama. A las 08:00, la temperatura alcanzará los 25 grados, con sensación térmica similar, mientras que el viento disminuirá su intensidad, manteniéndose casi en calma. Para las 09:00 de la mañana se registrará un clima completamente soleado, con una ligera brisa proveniente del norte y una sensación térmica todavía confortable.

Hacia el mediodía, Hermosillo experimentará un incremento notable en la temperatura, alcanzando los 32 gradosalrededor de las 11:00 horas. El cielo seguirá despejado y el índice UV subirá hasta nivel 6 (alto), lo que significa que la exposición prolongada al sol podría causar molestias en la piel; se recomienda utilizar protector solar con un FPS de entre 15 y 25 para actividades al aire libre.

Durante la tarde, el calor será más intenso. Hacia las 14:00 horas, el termómetro marcará 36 grados, aunque la sensación térmica será ligeramente menor, de unos 34 grados, debido a la presencia de algunas nubes que se intercalarán con el sol. El viento cambiará su dirección hacia el oeste, con rachas moderadas de hasta 24 kilómetros por hora, y el índice UV disminuirá a niveles medios.

Consulta en nuestro #VideoPronóstico las condiciones del tiempo que se prevén para hoy en #México. ¡Toma tus precauciones y que tengas excelente día! pic.twitter.com/6EwsOUzRFw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 21, 2025

A medida que avance el día, el ambiente se tornará más agradable. Para las 17:00 horas, el cielo mostrará una combinación de nubes y claros, con temperatura de 35 grados y sensación térmica de 33. El viento mantendrá su dirección oeste y soplará de forma ligera, lo que ayudará a reducir la sensación de bochorno.

Por la noche, Hermosillo vivirá un descenso paulatino en las temperaturas, aunque el ambiente seguirá cálido. Alrededor de las 20:00 horas, el termómetro marcará 29 grados, con cielo parcialmente nublado y sensación térmica de 28 grados. El viento será leve y constante, con dirección oeste. Para las 23:00 horas, el registro bajará a 26 grados, manteniendo una sensación similar, mientras el cielo continuará con algunas nubes dispersas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)