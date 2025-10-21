Clima en Sonora: Advierten LLUVIAS AISLADAS para HOY en la NOCHE; en estas regiones lloverá

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planes para hoy martes 21 de octubre de 2025 en la noche? Si es así, es mejor que revises el pronóstico del clima en Sonora porque las autoridades están advirtiendo lluvias aisladas. TRIBUNA te da a conocer las regiones en las que lloverá durante las próximas tres horas de acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN); no dejes de leer si quieres estar informado.

De acuerdo con el boletín vespertino del Meteorológico Nacional, durante las siguientes tres horas se registrarán lluvias aisladas en la región noroeste, costa y norte de Sonora; además, se prevé que se registre viento de 15 a 25 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h. "Por su parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, ingresarán al noroeste del país, en donde ocasionará vientos con rachas de hasta 50 km/h, descenso de las temperaturas y lluvias con chubascos en Baja California (noroeste) y Sonora (noroeste y norte). Además, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte ocasionará una baja probabilidad de lluvias en dicha región, además de la Mesa Central y el noreste del país", reporta Conagua.

Las autoridades climatológicas están advirtiendo lluvias para esta noche en Sonora

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil señala que una vaguada en niveles altos y medios de la atmósfera originará cielos parcialmente nublados con probabilidad de lluvias ligeras (0.5 a 5mm) para el noroeste y norte de Sonora en horario vespertino. A su vez, se prevén amaneceres fríos a frescos (7 a 14°C) en la región montañosa y un ambiente cálido a caluroso (36 a 38°C) en todo el estado durante la tarde. "Por otro lado, se prevé la aproximación de un nuevo frente frío durante el 28 de octubre, generando un ligero descenso en las temperaturas, así como rachas de viento moderadas en el noroeste del estado".

¿Cómo será el clima para mañana miércoles 22 de octubre?

De acuerdo con el reporte de la Conagua, se espera cielo parcialmente nublado a medio nublado durante el día, con lluvias aisladas en Sonora. Por la mañana, ambiente fresco a templado y ambiente caluroso por la tarde. Viento de componente oeste de 20 a 35 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en la entidad.

Con el #VideoPronóstico vespertino del #SMNmx, infórmate de las condiciones del tiempo que prevalecerán en #México en las próximas horas. ¡Reprodúcelo aquí! ?? pic.twitter.com/dNfS9AuxbR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui