Clima en Sonora HOY 21 de octubre: Conagua advierte cielo despejado y calor en todo el estado

Hermosillo, Sonora.- El clima de este martes 21 de octubre llega con condiciones estables en casi todo Sonora. Después de varios días con mañanas frescas, hoy predominará un ambiente soleado y caluroso en la mayor parte del territorio, ideal para quienes planean actividades al aire libre. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima de la entidad.

Así será el clima en Sonora este martes

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Sonora mantendrá cielos despejados y sin probabilidad de lluvia durante todo el día. El ambiente será templado por la mañana, con temperaturas mínimas que rondan entre los 11 y 20°C, y caluroso por la tarde, cuando el termómetro alcanzará valores máximos de entre 33 y 37 grados en municipios como Hermosillo, Ciudad Obregón, Huatabampo y Guaymas.

Sin lluvias y con viento moderado: Así será el clima hoy en Sonora

En ciudades del norte como Agua Prieta y Nacozari de García, el amanecer será más fresco, con temperaturas cercanas a los 12 grados, mientras que en zonas costeras como Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, el ambiente se mantendrá más templado y agradable, con máximas de 30 a 34 grados. Durante la tarde, se prevé un viento del noroeste de entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, especialmente en la franja norte del estado.

Estas condiciones podrían generar algo de polvo en carretera o sensación térmica variable, aunque sin afectaciones mayores. Por la noche, el cielo permanecerá despejado y el ambiente volverá a ser fresco, con valores mínimos cercanos a los 17 y 20 grados en las zonas del sur y centro del estado. No se esperan precipitaciones ni cambios drásticos de temperatura, por lo que el día se mantendrá estable y con baja humedad.

El clima en el resto del país

Mientras Sonora disfruta de un martes mayormente despejado, el resto del país enfrenta condiciones más inestables. Según el SMN, un canal de baja presión y una vaguada en altura provocarán lluvias muy fuertes con puntuales intensas en los estados del oriente, sur y sureste, particularmente en Veracruz y Oaxaca. Aquí en TRIBUNA te compartimos más detalles del clima.

