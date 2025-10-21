Gobierno recupera 67mdp, arrojan explosivo en vivienda de Ciudad Obregón y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Gobierno recupera 67 millones de pesos desviados por funcionario del Cecop: Conoce los detalles de esta y más en el Tribuna Top 3 Sonora, tu resumen informativo favorito para conocer la información que está marcando la pauta en la agenda del estado. Si tú no tienes mucho tiempo para mantenerte informado sobre lo que acontece en la entidad, tu mejor opción siempre será ver y leer el Top 3 de TRIBUNA.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Arrojan explosiva en domicilio de Ciudad Obregón

El Ejército Mexicano y otras autoridades se encuentran resguardando una vivienda en la colonia Sóstenes Valenzuela, conocida como 410 y ubicada al sur de Ciudad Obregón, luego de que se reportara el hallazgo de un presunto artefacto explosivo que fue arrojado desde un dron.

Atropellan a madre e hija en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se encuentra en la búsqueda del conductor de un vehículo con reporte de robo, que la noche de ayer lunes 20 de octubre participó en un accidente vial en Hermosillo, el cual dejó lesionadas a una mujer de 26 años y su pequeña hija de 3.

Gobierno recupera 67 millones de pesos

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, María Dolores del Río Sánchez, confirmó que el Gobierno del Estado recuperó más de 67 millones de pesos que habían sido desviados por un funcionario del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop).

Fuente: Tribuna del Yaqui