Inhabilitan en Sonora a 92 funcionarios del Gobierno de Sonora en 2025; hay investigaciones abiertas

Hermosillo, Sonora.- En lo que va del 2025, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Sonora ha inhabilitado a 92 funcionarios o servidores del Gobierno del Estado por diferentes investigaciones en su contra, aseguró su titular María Dolores del Río Sánchez.

Detalló que en 2024, la secretaría a su cargo inhabilitó a nueve personas, todas con sentencia ya emitida, ya sea por faltas administrativas, daños patrimoniales, mal manejo de recursos, entre otros delitos que se investigan a través del Tribunal de Justicia Administrativa.

Durante este 2025 se han aplicado hasta los primeros días de octubre un total de 23 amonestaciones, mientras que en 2024 se aplicaron 31, por mal uso de recursos públicos, incumplimiento u otras razones.

¿Qué facultad tenemos nosotros? Es administrativa, por lo tanto, en caso de que un servidor público haya cometido una falta administrativa, nosotros podemos llevar a cabo una sanción de inhabilitación o una amonestación", explicó María Dolores del Río.

Investigación por desvíos en CECOP

Un total de tres funcionarios públicos más son investigados por la Secretaría Anticorrupción de Sonora por el supuesto desvío de más de 60 millones de pesos en el Consejo Estatal para la Concertación de Obra Pública (CECOP).

María Dolores del Río, secretaria de dicha dependencia, detalló que en el área contralora llevan a cabo una investigación, paralela a la que emprendió la Fiscalía del estado.

"Están en investigación todavía dentro de la Secretaría tres servidores públicos más; nosotros calculamos que para diciembre podríamos estar dando los resultados de estos servidores públicos", explicó sobre el tema María Dolores del Río Sánchez.

