Secretaría de Salud: Sonora supera los 900 casos de dengue en el 2025

Hermosillo, Sonora.- En lo que va del 2025, Sonora ha superado los 900 casos de dengue confirmados por la Secretaría de Salud. Las cifras tuvieron un ligero incremento después de las últimas lluvias.

Rael García Gómez, director de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud en Sonora, señaló que el estancamiento del agua de las últimas lluvias generó mayor proliferación del mosquito, especialmente en las zonas focalizadas en municipios como Hermosillo y Guaymas.

El municipio con mayor número de casos reportados en Sonora es Guaymas, añadió el director de Prevención y Control de Enfermedades, por lo que se pide a la comunidad, ante el cambio de temperaturas, continuar con las medidas de cuidado, debido a que el mosquito resiste los climas fríos.

En lo que va de este año aquí en Sonora, se han registrado más de 900 casos; ahorita, esto comenzó básicamente en el municipio de Guaymas, donde se concentra el mayor número de casos", Rael García Gómez.

Para evitar la proliferación del mosquito es necesario mantener espacios limpios y desechar todo tipo de objetos en los que se pueda acumular el agua.

Casos por municipios

En Sonora se acumulan 987 casos confirmados. Estos corresponden a los municipios de Guaymas con 713 casos, San Ignacio Río Muerto con 80, Cajeme con 56, Pitiquito con 49, Hermosillo con 26, Nogales con 18, Navojoa con 14, Empalme con 13, Álamos con seis, Bácum con cuatro, Benito Juárez con tres y Fronteras, Santa Ana, Magdalena, Etchojoa y Puerto Peñasco con uno cada uno.

De los más de 900 casos de dengue en Sonora, corresponden a 648 de esta enfermedad no grave, 326 con signos de alarma y 13 casos de dengue grave, sin defunciones.

Cabe señalar que dos mil 704 casos sospechosos se han estudiado de dengue en Sonora en lo que va del 2025, por parte de la Secretaría de Salud, principalmente en municipios de mayor incidencia como Guaymas y otros del sur de la entidad donde se concentra la humedad o mayor disponibilidad de agua.

uD83EuDD9FuD83DuDEAB En #Guaymas se realizó capacitación a personal de la Marina para el uso del cañón termonebulizador, fortaleciendo las acciones contra el dengue.



uD83EuDD1D Agradecemos su apoyo y compromiso con la salud.



uD83DuDCAAuD83CuDFFC Súmate desde casa: elimina criaderos.#SaludSonora #PrevenirEsSalud pic.twitter.com/nVV4R4Qix2 — Salud Sonora (@ssaludsonora) October 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui