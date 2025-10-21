Siete de cada 10 accidentes en el sur de Sonora son protagonizados por menores de edad

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a las estadísticas de Seguridad Pública en el sur de Sonora, al menos siete de cada 10 accidentes en motocicleta son protagonizados por menores de edad, por lo que algunos municipios de la Región del Mayo han anunciado medidas drásticas para prohibirles el uso de estos vehículos.

En lo que va del año, al menos 140 personas han sido hospitalizadas tras sufrir un accidente vehicular en la Región del Mayo, donde algunos de ellos han terminado en tragedia, una incidencia que lamentablemente se encuentra al alza.

Las medidas

En el caso de Navojoa, Lázaro Ariel Parra Portillo, comisario de Seguridad, anunció que el personal de Tránsito Municipal tiene las instrucciones de retirar la motocicleta a todo conductor menor de edad que transite durante la noche. Además de que en las próximas semanas se estará solicitando licencia de motociclista, lo cual impedirá que los menores de edad puedan utilizar este vehículo.

Mientras que en el caso de Álamos, las autoridades informaron que se solicitará que cada menor de edad que conduzca una motocicleta deberá contar con una carta responsiva firmada por sus padres; esto para tener un mayor control en los jóvenes y procurar que no hagan mal uso del vehículo.

Este es un tema muy serio que nos ha dejado pérdidas humanas… Necesitamos que los padres nos ayuden, que cuiden a sus hijos, que firmen esta carta responsiva para evitar tantos accidentes", puntualizó Valentín Gámez Granados, comisario de Seguridad en el Pueblo Mágico.

Fuente: Tribuna del Yaqui