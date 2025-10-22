Abrirán Narconon Jóvenes en Navojoa; buscan rescatar a niños del mundo de las adicciones en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Narconon Jóvenes abrirá sus puertas este sábado; un proyecto social que promete ser un antes y un después para los tratamientos contra las adicciones en menores de edad del municipio de Navojoa.

De acuerdo a las autoridades, el consumo de sustancias en Navojoa comienza a partir de los 10 años de edad y en algunos casos, a pesar de que aún no alcanzan ni los 18 años de edad ya presentan problemas de adicción; sin embargo, al no existir un centro exclusivo para la rehabilitación de menores en la región, el problema se había convertido en una bomba silenciosa.

Luz Argel Gaxiola Vega, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, mencionó que Narconon Jóvenes nació debido a la necesidad de contar con un espacio exclusivo para los menores, quienes por su problema de adicción, no pueden ser resguardados en un albergue temporal junto a otros niños, ni tampoco pueden ser internados en un centro de rehabilitación con adultos.

Vimos nosotros la necesidad de tener un Narconon para jóvenes, teniendo todas las problemáticas que nos han llegado y siguen llegando; algunas personas nos llamaron locas por pensar en que podíamos tener un Narconon para jóvenes y gracias a dios y al equipo de trabajo se dieron las cosas", señaló.

Las autoridades precisaron que el programa de Narconon Jóvenes será un espacio para niños y niñas, desde los 12 hasta los 17 años de edad, el cual estará ubicado en la comunidad de Pueblo Viejo, en una vivienda habilitada para esta tarea, con la intención de que los menores se sientan en un hogar y no en una prisión.

Tristemente desde los 9 años de edad vemos este problema, pero nosotros nos basamos mucho en apegarnos a la normatividad de las leyes mexicanas y del reglamento que maneja Narconon a nivel mundial, por lo que la decisión que tomamos es que se acepten a partir de los 12 años de edad", explicó Eliana Castro Carlón, directora de DIF.

La inauguración de Narconon Jóvenes será este sábado 25 de octubre, a partir de las 17:00 horas, por lo que se invitó a la ciudadanía a conocer el programa de rehabilitación y acercar a sus familiares que requieran apoyo.

Fuente: Tribuna del Yaqui