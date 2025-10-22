Así estará el clima HOY 22 de octubre en Ciudad Obregón: Sol, altas temperaturas y sin LLUVIAS

Ciudad Obregón, Sonora.- La jornada de este miércoles 22 de octubre de 2025 se perfila estable y calurosa en Ciudad Obregón, con condiciones de cielo despejado durante casi todo el día y sin posibilidad de lluvias. El ambiente será seco, con sensación térmica elevada en las horas de mayor intensidad solar, por lo que se recomienda mantenerse bien hidratado y evitar la exposición prolongada al sol. ¡Aquí el pronóstico del clima íntegro!

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el amanecer de este miércoles se presenta con temperaturas agradables cercanas a los 23°C, acompañadas de cielo totalmente despejado y viento ligero del norte con rachas que alcanzaron los 17 kilómetros por hora. Durante las primeras horas del día, el índice de rayos ultravioleta (UV) se mantiene bajo, con valores de 0 a 1.

Así será el clima en Obregón este miércoles. Foto: Conagua

A partir de las 8:00 de la mañana, el ambiente comenzará a calentarse con 25°C y un cielo completamente soleado. El viento del norte se mantuvo leve, entre cinco y 16 kilómetros por hora, generando una sensación térmica de 26°C. A esta hora, el índice UV subirá ligeramente, pero sin representar un riesgo alto.

Hacia el mediodía, el incremento térmico será notable. A las 11:00 horas, Ciudad Obregón registrará 33°C con condiciones soleadas y una sensación térmica de 32°C. El viento cambiará de dirección hacia el oeste, soplando con rachas de hasta 20 kilómetros por hora. El índice UV alcanzó niveles altos (6), por lo que se recomienda el uso de protector solar con FPS 15 a 25, así como evitar actividades prolongadas al aire libre entre las 11:00 y 15:00 horas.

El punto máximo de calor se espera alrededor de las 14:00 horas, cuando el termómetro marcará 37°C y la sensación térmica podría llegar a 35°C, bajo un cielo con nubes dispersas. Aunque la radiación solar disminuirá a niveles medios (UV 4), el ambiente seguirá siendo muy caluroso. Durante la tarde, a las 17:00 horas, la temperatura descenderá gradualmente a 33°C, manteniendo un cielo despejado.

En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias aisladas y bancos de #Niebla en el noroeste de #México. Ver detalles en?? pic.twitter.com/zwnllOnWpR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 22, 2025

La sensación térmica se estabilizará y el índice UV volverá a niveles bajos. El viento continuará proveniente del oeste con rachas de 30 kilómetros por hora, favoreciendo una tarde cálida pero más agradable. Para la noche, el pronóstico indica cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 26 y 28°C, con viento ligero del noroeste de dos a 11 kilómetros por hora. La humedad relativa será del 64 por ciento, con una sensación térmica de 27°C y excelente visibilidad de 55 kilómetros.

¡Disfruta del día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)