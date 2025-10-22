Ciudad Obregón: Alcano denuncia desaire y desprecio de los 'agrotititanes' en reunión por precio del agua

Ciudad Obregón, Sonora.- Integrantes de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano) destacaron que el pasado 15 de octubre se sintieron desairados y menospreciados por los 'agrotititanes', calificativo que entre la ciudadanía de Cajeme se le otorga a los grandes productores y dueños de una gran cantidad de hectáreas para la siembra de diferentes cultivos.

El presidente de dicho organismo, Juan Pablo Mendoza, explicó que ese caluroso miércoles 15 de octubre, Integrantes de la Alianza Campesina se dirigieron a las instalaciones de la palapa del Distrito de Riego del Río Yaqui, para escuchar cómo se desarrollaba el encuentro entre los directivos de los módulos, respecto al precio que se fijaría por cada millar de agua para el riego del próximo ciclo agrícola.

Cuando llegamos allá, estaban cerradas las puertas, incluso tenían la fuerza pública ahí afuera; no íbamos en plan de agredir a nadie, todos íbamos conscientes de que íbamos a preguntar lo que estaba sucediendo, y que nos podían informar", expresó el presidente de la Alianza Campesina.

Agregó que la reacción de los directivos fue muy desafortunada y lo único que se logró fue que los integrantes del sector social sintieran la indiferencia, el desaire y el desprecio por parte de los integrantes del Distrito de Riego.

Agregó que hoy más que nunca, los productores de todos los sectores deben mantenerse unidos para hacerle frente a las situaciones adversas que se podrían presentar en un futuro, debido a la falta de políticas públicas en beneficio del campo.

Por su parte, Juan Leyva Mendívil reiteró que las acciones del pasado miércoles llevadas a cabo por la Alcano estaban encaminadas a exponer su punto de vista respecto a por qué les parecía elevado el costo del millar de agua. Además de buscar una equitativa y justa distribución del vital líquido, los productores desean precios de garantía, apoyos gubernamentales y políticas públicas.

Fuente: Tribuna del Yaqui