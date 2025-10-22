Clima en Sonora: Se pronostican LLUVIAS con CHUBASCOS dispersos para HOY en la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planes para salir hoy en la noche de este miércoles 22 de octubre de 2025? En caso de ser así, es mejor que mantengas precauciones y revises el pronóstico del clima en Sonora porque las autoridades están provocando chubascos dispersos en la región. TRIBUNA te comparte lo que reporta la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que te invitamos a que te mantengas informado con nosotros sobre el estado del tiempo.

De acuerdo con el reporte boletín vespertino de Conagua, en las próximas tres horas se registrarán lluvias con chubascos dispersos en la región norte, centro y este de la entidad. Asimismo, el organismo informó que se se van a experimentar vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 45 a 60 km/h. Es por ello que se advirtió de la posibilidad de que estas rachas de viento puedan ocasionar la caída árboles y anuncios publicitarios.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional, explicó que existe una corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se desplazarán en el estado de Sonora. Este fenómeno propiciará el descenso de temperaturas, fuertes rachas de viento 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h, así como chubascos dispersos en la región (este y noreste).

Durante la tarde-noche de hoy y la madrugada del día jueves, el paso una vaguada en niveles altos en combinación con el flujo de la corriente en chorro subtropical originará nubosidad con condiciones para la generación de algunas lloviznas ligeras (0.5mm a 10mm) sobre los municipios de la zona montañosa del norte y noreste de la entidad", indicó la Coordinación Estatal de Protección Civil en el compartió que difundió a través de sus redes sociales.

Se advierten chubascos dispersos para hoy en la noche en la región norte, centro y este de Sonora.

Créditos: Coordinación Estatal de Protección Civil.

¿Cómo será el clima para mañana jueves 24 octubre de octubre en Sonora?

Según el reporte del Meteorológico Nacional, durante el día del jueves 24 octubre se espera un cielo medio nublado, chubascos y descargas eléctricas, acompañado de un ambiente fresco a templado a lo largo de la mañana. Mientras que por la tarde se contempla un ambiente caluroso y viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h.

Fuente: Tribuna del Yaqui