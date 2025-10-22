Codeso presenta a empresarios de Arizona avances del modelo del Plan Sonora

Hermosillo, Sonora.- Autoridades del Consejo para el Desarrollo Sostenible de Sonora (Codeso), presentaron los avances del Plan Sonora de Energías Sostenibles, ante una delegación de empresarios de Arizona, encabezada por la gobernadora de ese estado, Katie Hobbs, como parte de las acciones para promover el liderazgo de la entidad en la transición energética a nivel mundial.

El Plan Sonora integra proyectos estratégicos de energía solar, minería de minerales críticos, infraestructura logística y formación de talento especializado, posicionando a Sonora como un socio clave de Norteamérica en la transición energética global.

En representación del gobernador Alfonso Durazo Montaño, el presidente ejecutivo de Codeso, Francisco Acuña Méndez, destacó que Sonora es uno de los estados del norte de México que ofrece ventajas competitivas sólidas para la inversión en electromovilidad, semiconductores y generación de energía limpia, consolidándose como un polo estratégico en la transición energética de Norteamérica.

Explicó que Sonora ofrece condiciones únicas para la inversión, como el Corredor Comercial Internacional que conecta directamente al estado con Arizona, así como el Polo de Desarrollo para el Bienestar impulsado por el gobierno de México, que fortalece la infraestructura industrial, logística y energética de la región.

El presidente de CODESO, Francisco Acuña, participó en la visita de Arizona a Ciudad de México. uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83EuDD1DuD83CuDDFAuD83CuDDF8



En este encuentro, encabezado por la Gobernadora de Arizona, @katiehobbs, presentó las oportunidades del #PlanSonora para impulsar innovación, desarrollo industrial y… pic.twitter.com/mMKMF8pRYL — Codeso Sonora (@SonoraCodeso) October 21, 2025

La reunión tuvo lugar en las instalaciones de la Secretaría de Economía con la participación de representantes de los gobiernos del Estado de México, Jalisco, Baja California y Sonora, así como líderes empresariales del suroeste de Estados Unidos interesados en fortalecer la cooperación bilateral en materia de energía limpia, innovación tecnológica y manufactura avanzada.

Durante el evento, se resaltó el potencial del estado en inversión y generación de empleos, al impulsar la transición energética del país y contribuir a la descarbonización de la economía, aprovechando los minerales críticos, de los cuales el estado es depositario, particularmente de litio, grafito y cobre.

Así se presentó el futuro de México ante Arizona. uD83CuDDF2uD83CuDDFD uD83CuDDFAuD83CuDDF8



Francisco Acuña, presidente de CODESO, en representación del gobernador @AlfonsoDurazo, compartió con la gobernadora @katiehobbs cómo el #PlanSonora está transformando al estado en un modelo de innovación, talento y energía… pic.twitter.com/VQ2wiHoUKM — Codeso Sonora (@SonoraCodeso) October 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui