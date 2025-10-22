CTM Sonora consolida avances sindicales y mantiene una agenda social enfocada en los trabajadores

Hermosillo, Sonora.- El sindicalismo en Sonora vive una etapa de consolidación y expansión, afirmó Javier Villarreal Gámez, secretario general de la CTM en el estado.

Destacó, frente a integrantes de la Mesa Cancún, que la central obrera ha crecido en los últimos años no sólo en la industria tradicional, sino también en sectores como el automotriz, aeroespacial, minero y educativo.

"Desde hace más de 40 años hemos formado y salificado una fortaleza en torno al movimiento cetemista actual en la entidad", dijo.

Subrayó que, junto con este desarrollo, la CTM mantiene firme su compromiso por la estabilidad laboral y la mejora en las condiciones de vida de las familias trabajadoras.

En ese sentido, señaló que uno de los grandes pendientes en Sonora y el país es el acceso a la vivienda social, pues desde hace siete años no se construyen conjuntos habitacionales de tipo económico.

Javier Villarreal Gámez

"El cancelar subsidios federales afectó gravemente la posibilidad de adquirir una casa digna, más los nuevos proyectos de vivienda vertical son poco adecuados para la cultura y las condiciones de los sonorenses. La CTM ha propuesto retomar el modelo de vivienda unifamiliar", contó.

En el ámbito político, Villarreal Gámez aclaró que la CTM mantiene una alianza estratégica con Morena, sin que esto signifique una afiliación partidista.

Explicó que dicha colaboración ha permitido un ambiente de respeto y comunicación con el actual gobierno estatal, lo que ha derivado en mejores condiciones laborales y espacios de representación política para la clase trabajadora.

"No somos un sector de Morena, pero sí compartimos una agenda de desarrollo social y económico", afirmó.

Este jueves en las instalaciones de la CTM estatal, se presentará el libro Sindicalismo de la CTM en Sonora, obra que recoge décadas de historia, logros y transformaciones del movimiento obrero sonorense, así como su papel clave en la estabilidad laboral.

La CTM en Sonora tiene alrededor de 130,000 trabajadores afiliados en el estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui