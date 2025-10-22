Detienen a chofer de camionazo, personal de la Unison se manifiesta en Hermosillo y más en el Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que ocurre en la entidad pero no tienes mucho tiempo para leer toda la información, tu mejor opción se encuentra en TRIBUNA. A continuación encontrarás un resumen de noticias que te pondrán al día sobre la agenda estatal gracias al Tribuna Top 3 Sonora. En la edición de este miércoles 22 de octubre, conoce los detalles de la detención de uno de los choferes que participó en el camionazo de la carretera Guaymas-Hermosillo.
Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora
Marchan maestros y trabajadores de sindicatos de Unison
Estudiantes, académicos y trabajadores de la Unison realizaron una manifestación pacífica en Hermosillo, uniéndose a la movilización conjunta convocada por el STAUS y el STEUS. Los inconformes demandaron durante la marcha educación gratuita, mejoras salariales y respeto a los derechos laborales universitarios.
Durazo anuncia la Feria del Libro 2025
El gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la edición 25 de la Feria del Libro Sonora 2025 (Feli-Son), evento con el cual se busca consolidar a la entidad como un estado que impulsa la diversidad cultural y el talento creativo.
Detienen a chofer de camionazo en carretera Guaymas-Hermosillo
Autoridades de Sinaloa detuvieron a Joel 'N', uno de los choferes del autobús de la línea Tufesa que se accidentó la semana pasada en la carretera Guaymas-Hermosillo. El titular de la AMIC, Carlos Alberto Flores, luego salió a explicar que el sujeto detenido no conducía el vehículo siniestrado, sino que era acompañante del otro que sí estaba al volante y que continúa prófugo.
Fuente: Tribuna del Yaqui