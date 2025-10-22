El calor persiste en Hermosillo: Así estará el clima en Sonora HOY miércoles 22 de octubre

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo amaneció este miércoles 22 de octubre de 2025 con un ambiente cálido que irá en aumento conforme avance el día. Aunque el otoño ya se siente en otras partes del país, la capital de Sonora continúa registrando temperaturas propias del verano, con cielos despejados y un ambiente mayormente estable. El pronóstico indica que el calor dominará durante la tarde, acompañado de vientos ligeros y un bajo riesgo de lluvia.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, la jornada de hoy mantendrá condiciones mayormente soleadas desde las primeras horas del día, con una sensación térmica ligeramente superior a la temperatura real debido al efecto del viento cálido proveniente del oeste. Durante la mañana, Hermosillo despertará con un cielo completamente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 21 y 27°C.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: Conagua

El ambiente será agradable, con viento ligero del noreste a una velocidad promedio de cinco a 18 kilómetros por hora, lo que ayudará a mantener una sensación térmica templada. El índice UV se mantendrá bajo en estas primeras horas, por lo que no será necesario aplicar bloqueador solar si se permanece poco tiempo al aire libre. Hacia el mediodía, el sol se intensificará y las temperaturas alcanzarán los 32 grados, mientras que la sensación térmica podría rondar los 31°C.

El cielo se mantendrá despejado, con vientos calmos y un incremento en el índice UV, que llegará a niveles altos (seis), por lo que se recomienda el uso de protector solar FPS 15-25, especialmente para quienes trabajen o se desplacen al aire libre.

uD83DuDE04 ¡Excelente miércoles! Te informamos el #Pronóstico del tiempo para las siguientes horas en el territorio nacional.



Consulta nuestro #VideoPronóstico matutino. pic.twitter.com/f9ToB1lgr8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 22, 2025

Por la tarde, el calor alcanzará su punto máximo con temperaturas de hasta 36°C, sensación térmica de 34, y un cielo mayormente soleado. Aunque el viento seguirá siendo leve, con dirección al oeste y velocidades de hasta 27 kilómetros por hora, la radiación solar continuará siendo notable. El índice UV bajará ligeramente a niveles medios, pero se sugiere mantener precauciones como el uso de gorra, lentes de sol y mantenerse hidratado.

Al caer la noche, el ambiente se tornará más fresco y agradable. A partir de las 17:00 horas, el cielo mostrará algunas nubes dispersas sin posibilidad de lluvia, y la temperatura comenzará a descender hacia los 30 grados. Ya para las 23:00 horas, el termómetro marcará cerca de 28 grados, con una sensación térmica de 27 y un cielo despejado, ideal para actividades nocturnas al aire libre.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)