Entregan prótesis mamarias artesanales a mujeres sobrevivientes de cáncer en IMSS Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- En busca de generar mayor conciencia sobre la prevención, detección y tratamiento oportunos del cáncer de mama, se realizó una importante entrega de prótesis mamarias artesanales a mujeres sobrevivientes de cáncer.

Fue en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama que se realizó la ceremonia de entrega en las instalaciones del Hospital de Especialidades número dos del IMSS, en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE).

Dicha entrega de prótesis mamarias artesanales es parte del programa 'Soy Rosa IMSS', el mismo que estuvo a cargo del voluntariado IMSS en coordinación con la UMAE 'Luis Donaldo Colosio Murrieta'.

La elaboración de las prótesis fue por parte del grupo de voluntarias, para ser entregadas a un total de 40 mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, que fueron sometidas a mastectomía.

Representantes de municipios como San Ignacio Río Muerto y Bácum también estuvieron presentes a través de las presidentas del sistema DIF y las directoras de la Secretaría de la Mujer, además de integrantes de la Fundación Estoy Contigo, que apoyan con acompañamiento emocional a pacientes de esa enfermedad y sus familiares.

Miembros del Grupo PRIM del Hospital General número 1 también participaron en la entrega que fortalecerá el bienestar físico y emocional de esas pacientes.

Luego de la entrega y como parte de la jornada, el doctor Ramón Cabello Molina impartió la conferencia 'Mastectomía: punto de vista médico y humanístico'.

En la conferencia se destaca la importancia de que las pacientes reciban un apoyo integral, tanto médico, social como emocional durante su proceso de recuperación", señaló el médico.

La doctora Patricia García, directora de la UMAE, destacó que con estas acciones el IMSS y su voluntariado reflejan su compromiso con la salud y la calidad de vida de las mujeres sonorenses, promoviendo la empatía, la solidaridad y la esperanza frente al cáncer de mama.

Fuente: Tribuna del Yaqui