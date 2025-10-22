LLUVIAS aisladas y CALOR de hasta 40°C: Así estará el clima en Sonora HOY 22 de octubre

Hermosillo, Sonora.- El otoño apenas comienza, pero en el estado de Sonora el calor se niega a irse. Este miércoles 22 de octubre de 2025 la entidad amaneció entre cielos despejados y temperaturas cálidas que se extenderán a lo largo del día. Desde Hermosillo hasta Ciudad Obregón, el sol dominará gran parte del panorama, aunque el norte del estado podría sorprender con lluvias ligeras y un ambiente más fresco. Aquí el reporte del clima completo.

Así será el clima en Sonora este 22 de octubre

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este miércoles 22 de octubre se espera un cielo parcialmente nublado a medio nublado durante el día, con lluvias aisladas en algunas zonas de Sonora, especialmente hacia el norte, en municipios como Heroica Nogales y Magdalena de Kino, donde incluso podrían registrarse tormentas breves acompañadas de viento.

Así estará el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

En contraste, el resto del estado se mantendrá sin lluvias y con un ambiente mayormente seco y soleado. Durante la mañana, el clima se mantendrá fresco a templado, con mínimas de entre 12 y 20 grados en zonas del norte y sierra, como Agua Prieta, Nacozari de García y Nogales. En ciudades costeras como Puerto Peñasco y Heroica Guaymas, las mínimas rondarán los 22 a 23 grados, con una brisa agradable proveniente del Golfo de California.

Por la tarde, el calor volverá a sentirse con fuerza, alcanzando temperaturas de entre 35 y 37 grados en el centro y sur del estado. Hermosillo, Ciudad Obregón y Huatabampo serán los puntos más calurosos, con máximas que rondarán los 36 a 37 grados, mientras que Caborca y Guaymas alcanzarán los 35 grados. Aun así, el ambiente será menos sofocante que en los meses de verano.

Ya por la noche, se espera un descenso moderado en la temperatura, con un ambiente templado en la costa y fresco hacia la sierra. En zonas del norte como Nogales, el termómetro podría bajar hasta los 12 grados, mientras que en Hermosilloy el sur el promedio nocturno será de 20 a 22 grados. Se prevén vientos del oeste de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas que podrían superar los 60 km/h en algunas áreas abiertas o desérticas, por lo que se recomienda precaución al conducir en carretera.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)