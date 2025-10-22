Marcha en Hermosillo: STAUS y STEUS solicitan que no se reduzca el presupuesto de la Unison

Hermosillo, Sonora.- Integrantes del STEUS y STAUS marcharon desde las escalinatas del museo de la Universidad de Sonora, hasta el Congreso del Estado, en Hermosillo, para solicitar que no se le recorte presupuesto a la máxima casa de estudios, el próximo año.

Cientos de académicos y trabajadores de la Universidad de Sonora, se sumaron a esta marcha que tuvo una primera parada en el Palacio de Gobierno Estatal para entregar un documento donde solicita la no reducción de presupuesto y una segunda para en el Congreso local para que los diputados escucharán sus reclamos.

El secretario general del sindicato de académicos, Cuauhtémoc Nieblas, dijo que parte de las demandas que se tienen pendientes, es la ocupación de las plazas pendientes, medicamentos en el Isssteson, más presupuesto para la Unison y la gratuidad de la educación en la universidad, como principales.

Donde los diferentes sectores nos estamos manifestando a través de esta movilización, académico, como de trabajadores y estudiantes, dentro de los ejes fundamentales estamos planteando que nos haya un recorte presupuestal a la universidades públicas como se ha planteado a nivel nacional".

Estudiantes que también se sumaron a la marcha, solicitaron la apertura de más espacios y la ampliación de la matrícula para las escuelas de Medicina, Odontología, entre otras de las ciencias de la salud.

Atienden sus peticiones

Al llegar a las escalinatas del Congreso de Sonora, se encontraba la diputada de Morena, Ernestina Castro Valenzuela, junto a la legisladora del PRD Sonora, Ana Gabriela Tapia Fonllem, para conocer los reclamos de los trabajadores.

Una vez expuestas las peticiones, Ernestina Castro Valenzuela se comprometió a atender los planteamientos, una vez que se tenga en el Congreso del Estado, el paquete económico de Sonora

Fueron alrededor de mil 200 trabajadores, académicos y estudiantes los que participaron en la manifestación del campus Hermosillo de la universidad, en un recorrido de 30 minutos.

#Hermosillo | Se manifiestan integrantes del STAUS por la falta de servicios en el ISSSTESON y otras demandas laborales uD83DuDDE3?? pic.twitter.com/2yKOZlDeR0 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui