Sonora: Inician obras en Empalme para poner fin a las fugas de drenaje que afectan a la población

Empalme, Sonora.- Con una inversión de 40 millones de pesos, que se considera histórica en este rubro en Empalme, se pusieron en marcha obras, a cargo del Gobierno del Estado, para poner fin al problema de derrame de aguas negras en la ciudad, informó el alcalde Luis Fuentes Aguilar.

El presidente municipal reconoció que el problema de las fugas de drenaje es uno de los que tiene más agobiada a la población, el cual se agudizó con las intensas lluvias que se registraron durante las últimas semanas.

Dijo que desde hace tiempo se había planteado al gobernador Alfonso Durazo la situación que prevalecía en Empalme con el tema de los derrames de aguas negras, por lo que el mandatario giró instrucciones para que se atendiera el problema a la brevedad posible.

Indicó que, en una primera etapa, se trabaja en la rehabilitación de los colectores que se ubican en la colonia Ignacio Chávez, en las inmediaciones del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el del Kilómetro Dos, en el sector popularmente conocido como 'canta ranas', en el canal Guadalupe Victoria.

Pero también se tienen proyectados los colectores de la colonia Libertad, de la Oriente y otros que van a contribuir a que se ponga fin al problema de derrames de aguas negras; desazolve de la laguna de oxidación, además de sustitución de tubería de asbesto por PVC, pues la primera ya cumplió su vida útil, agravando la situación, anotó el munícipe.

Sostuvo que, como Gobierno Municipal, mantiene una estrecha coordinación con la titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Damaris Ponce Velásquez, para conjuntar esfuerzos y responder a los reclamos de la comunidad.

7.3 millones de pesos será la inversión que se aplicará en la rehabilitación de la laguna de oxidación.

Fuente: Tribuna del Yaqui