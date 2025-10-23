Amor sobre ruedas: Edna y su triciclo cuidan a 128 perros del albergue 'Cunitas' en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Diversos obstáculos ha tenido que librar Edna Valenzuela Rendón, integrante y vocera del albergue 'Cunitas', espacio para perros en situación de calle.

Edna tenía otro vehículo, mismo que tuvo que cambiar para poder cumplir con los traslados de las y los caninos que la asociación rescata y resguarda en su propio albergue, utilizando una camioneta familiar.

En ella puedo subir jaulas, puedo subir los perros sin ningún problema, quito los asientos traseros cuando se ocupa y pongo una lona para trasladarlos a campañas de esterilización; en una ocasión se descompuso y tuvimos que usar el carro cerrado, mismo que se nos dañó hasta que ya no se pudo utilizar, debido al uso rudo de subir los perros, jaulas, etcétera", comentó Edna.

Después de eso, retomó la camioneta, a la que tuvo que invertir más de 10 mil pesos tan solo en reparaciones del motor, otros 8 mil pesos de la cremallera, más otras cantidades en reparaciones, hasta que prácticamente ya no pudo sostener esos gastos.

Ya hacía tiempo que yo pensaba en comprarme una bicicleta, solo que sabía que solo me serviría para trasladarme, pero no para lo que hago diariamente para los perritos; de repente se dio la oportunidad de esa tricicleta que me puede mover y reducir mis gastos", comentó.

Son 128 perros aproximadamente los que tiene el albergue de 'Cunitas', cifra que fluctúa en relación a las jornadas de adopciones caninas y otras actividades…

No te voy a decir que hago traslados lejanos, lo más cerca aquí a Casa Blanca o para el lado del albergue; como tal, rescates ya no hacemos, pero sí llevo a los perros a sus citas médicas, a sus baños, llevo el alimento a las casas donde tengo perros; básicamente es lo que hago con el triciclo", señaló.

Económicamente, la agrupación se apoya y sostiene con actividades como rifas y como el 'Festival Cunitas' y otros eventos que organizan, así como las ventas en un bazar que colocan por fuera de la casa de Edna. Cabe resaltar que el 95 por ciento de los perritos del albergue están listos para ser adoptados; esterilizados, vacunados y sanos.

Ayer casi me arrancaban un dedo por no dejarse atrapar , hoy , un du00eda despuu00e9s , comen de mi mano ud83eudd70ud83dudc36u2764ufe0f Posted by Cunitas on Thursday, October 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui