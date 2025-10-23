Ciudad Obregón: Intensifican fumigación y descacharre para prevenir casos de dengue

Ciudad Obregón, Sonora.- Para reforzar las medidas encaminadas a erradicar la proliferación del mosco trasmisor del dengue y evitar que se sigan presentando casos de la enfermedad tanto en el área urbana como rural del municipio, la Dirección de Salud de Cajeme intensificará las acciones de descacharre y fumigación.

Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la Dirección de Salud Municipal, Jesús María Espinoza Castillo, quien explicó que este tipo de acciones son la principal estrategia para eliminar criaderos en patios y espacios públicos, además de mantener activa la fumigación en todo el municipio.

El dengue es un tema que ahorita está a flor de piel y, ante las dudas, el miedo y la incertidumbre, les vamos a dar un poco de información. El dengue es una enfermedad que se transmite por medio de vector y es el mosquito de la especie Aedes aegypti; es la principal transmisión y se genera en aguas limpias", expresó.

El licenciado en enfermería explicó que entre los principales síntomas para detectar si se es o no portador de la enfermedad son dolor de cabeza, fiebre, mareos y probablemente náuseas.

La descacharrización es la vacuna contra el dengue; si eliminamos los recipientes con agua limpia, reducimos la posibilidad de que el mosquito se reproduzca; nosotros necesitamos que las familias realicen labores de descacharre en sus hogares", señaló.

Espinoza Castillo manifestó que, en lo que va del presente año, se han recolectado más de 109 toneladas de cacharro, siendo julio y octubre los meses con mayor actividad, con 16 mil 529 y 16 mil 885 kilogramos retirados respectivamente, lo que refleja el compromiso del Gobierno Municipal con la salud pública y la prevención de enfermedades.

Finalmente, el Director exhortó a la ciudadanía a sumarse a las acciones preventivas desde sus hogares, siguiendo las medidas básicas: lava, tapa, tira y voltea todo recipiente que pueda acumular agua, y manteniendo limpios sus entornos y hogares para evitar criaderos de mosquitos.

Fuente: Tribuna del Yaqui