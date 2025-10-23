Clima en Sonora: Se prevén LLUVIAS para HOY en la NOCHE; advierten sobre FRENTE FRÍO

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planes para salir hoy en la noche de este jueves 23 de octubre de 2025? De ser así, te recomendamos que estés atento al pronóstico del clima en Sonora porque las autoridades prevén lluvias y chubascos dispersos, por lo cual se exhorta a la población en general a mantener las debidas precauciones. TRIBUNA te comparte el reporte vespertino que emitió la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esto para que te mantengas bien informado sobre el estado del tiempo en nuestro estado.

De acuerdo con el informe difundido por Conagua, en las próximas tres horas se esperan chubascos con lluvias y chubascos dispersos con posibles descargas eléctricas en la zona norte, centro, este y sur de Sonora. Asimismo, el organismo indicó que se registrarán rachas de viento de 35 a 50 km/h, las cuales podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que las lluvias podrían originar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos, inundaciones y deslaves.

Por su parte, el Meteorológico Nacional informó que el frente frío número 10 ingresará sobre el norte del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, lo que ocasionará chubascos en el este y sureste de la región. También se detalló que se esperan heladas al amanecer del viernes 24 de octubre en la zona serrana del estado.

El reporte compartido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Cómo será el clima en Sonora para mañana viernes 24 de octubre?

Para el viernes 23 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional contempla temperaturas máximas de 30 a 35 °C, así como viento de 20 a 35 km/h con rachas de 55 a 70 km/h. Según el reporte, se espera un cielo medio nublado durante el día y sin lluvia en Sonora, mientras que por la mañana se podrá disfrutar de un ambiente fresco a templado y frío en las sierras que se ubican al norte de la entidad.

Para mañana, el frente frío núm. 10 recorrerá el norte del país, asociado con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera", añadió el Meteorológico Nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui