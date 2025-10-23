4 de cada 10 familias requieren apoyos alimenticios en Navojoa; carecen de acceso a comida nutritiva

Navojoa, Sonora.- La falta de empleo, sueldos bajos y alza de precios, han ocasionado que cada año aumente en un 15 por ciento la cantidad de familias que requieren de apoyo alimenticio en el municipio de Navojoa.

De acuerdo al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se estima que al menos un 38.7 por ciento de la población en Navojoa carece de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, lo cual pudiera ocasionar problemas de salud y desarrollo social.

Esto significa que a más de 74 mil navojoenses se les dificulta la posibilidad de contar con alimento saludable en su mesa, por lo que requieren del apoyo por parte de agrupaciones civiles y de instituciones gubernamentales.

Miriam Guadalupe Félix González, directora del Banco de Alimentos de Navojoa, mencionó que actualmente se tiene un padrón de nueve mil 600 familias, a quienes cada 15 días se les entrega un paquete alimenticio, sin embargo, están conscientes de que la demanda de apoyos es aún mayor.

Cada año aumenta un 10 o 15 por ciento… Aumentamos el número de familias que podemos atender pero la necesidad también incrementa más. Desgraciadamente no podemos comprometernos a apoyar a más familias si no tenemos seguro ese apoyo", explicó.

Félix González precisó que el paquete alimenticio, el cual se entrega principalmente en las comunidades rurales de la localidad, contiene básicamente entre ocho y 10 productos, como leguminosas, harinas, sopas y puré, además de otros productos que dependen de cada temporada de siembra.

Paralelo a la entrega de alimentos, tenemos como plus a un equipo nutricional, el cual acude a las comunidades para enseñarles a preparar sus alimentos y comer más sano… Muchas veces no tenemos tantas recetas o modos de preparar ese alimento y queremos que le saquen más provecho", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui