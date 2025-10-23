¿Disminuye VIOLENCIA en Ciudad Obregón? Sale del top 5 de zonas más INSEGURAS en México: ENSU

Ciudad Obregón, Sonora.- La crisis de violencia que enfrenta Ciudad Obregón ha comenzado a ser atendida por las autoridades, y aunque los indicadores muestran avances, aún queda un largo camino para devolver la tranquilidad a sus habitantes. En este sentido, se reveló que durante septiembre de 2025 la percepción de inseguridad en la cabecera municipal de Cajeme registró una leve disminución; sin embargo, la región todavía se mantiene entre las más inseguras del país.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 83.6 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en Ciudad Obregón. Sin embargo, esta cifra es menor al 88 por ciento reportado en junio de este mismo año.

Ciudad Obregón es TOP 6 de regiones más inseguras de México. Foto: ENSU

Aunque Ciudad Obregón logró salir del top 5 nacional, continúa siendo la ciudad sonorense con mayor percepción de inseguridad, lo que refleja la necesidad de mantener esfuerzos coordinados entre autoridades y sociedad para reducir los niveles de violencia.

Percepción de inseguridad baja en Hermosillo y Nogales

El estudio, que se realiza cada trimestre en 91 áreas urbanas de la República Mexicana, mide la percepción social sobre la seguridad en los espacios públicos y la confianza en las autoridades. En esta edición, Hermosillo y Nogales también reportaron una disminución en la percepción de inseguridad: la capital sonorense pasó de 50.3 por ciento a 47.5 por ciento, mientras que en Nogales la cifra bajó de 45.2 por ciento a 42.7 por ciento.

Datos a nivel nacional

A nivel nacional, el 63 por ciento de la población señaló sentirse insegura en su ciudad, un porcentaje similar al reportado en junio de 2025 (63.2 por ciento), pero mayor al registrado en septiembre del año anterior (58.6 por ciento). El Inegi destacó que 68.2 por ciento de las mujeres y 56.7 por ciento de los hombres perciben su entorno como inseguro, reflejando que la brecha de género en materia de percepción se mantiene.

Las ciudades con mayor sensación de inseguridad durante este trimestre fueron:

Culiacán, en Sinaloa (88.3 por ciento)

(88.3 por ciento) Irapuato, Guanajuato (88.2 por ciento)

(88.2 por ciento) Chilpancingo, en Guerrero (86.3 por ciento)

(86.3 por ciento) Ecatepec, en el Estado de México (Edomex) (84.4 por ciento)

(84.4 por ciento) Cuernavaca, Morelos (84.2 por ciento)

En contraste, las zonas con menor percepción de riesgo fueron:

San Pedro Garza García, en Nuevo León (11 por ciento)

(11 por ciento) Benito Juárez, CDMX (15.8 por ciento)

(15.8 por ciento) Piedras Negras, Coahuila (19.4 por ciento).

El informe también indica que el 71.7 por ciento de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en vía pública, 64.9 por ciento en el transporte público y una proporción menor en mercados y parques.

