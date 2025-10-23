Durazo entrega remodelación de la Catedral de Hermosillo; se destinaron más de 9mdp al proyecto

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, entregó la segunda etapa de la remodelación de la Catedral Metropolitana de Hermosillo, para la mejora de los espacios históricos y representativos de la entidad.

En la entrega de la segunda etapa de la remodelación, el mandatario sonorense dijo que su gobierno tiene una visión de vanguardia para el rescate de los espacios públicos e históricos de todo el estado, como lo es el Centro Histórico de Hermosillo que requería una remodelación para la atracción turística.

Alfonso supervisó la conclusión de la segunda etapa de restauración de la Catedral de Hermosillo, proyecto en el que se destinaron más de 9 millones 354 mil pesos.

Los trabajos forman parte de un plan integral para conservar el valor arquitectónico y religioso, al considerarse como un símbolo histórico de Hermosillo y un espacio de gran importancia para el turismo.

Continuando aquí con Catedral, ya llevamos dos etapas, nos falta una tercera etapa, pero va a quedar un monumento a la altura de la espiritualidad de las y los sonorenses. Pero, sobre todo, va a recuperar sus características originales; lo vamos a dejar en los términos en que fue originalmente concebida esa construcción", aseguró Alfonso Durazo.

La primera etapa del proyecto contempló la pintura de la fachada principal, mientras que la segunda se enfocó en la restauración de la torre derecha. Actualmente se elabora el proyecto para la tercera etapa, cuyos trabajos se definirán en el primer trimestre de 2026.

Rescate del Centro Histórico de Hermosillo

Desde 2023, se puso en marcha el plan integral del rescate del centro histórico de la ciudad, el cual ha tenido una inversión que supera los 300 millones de pesos y que incluye, además, la remodelación del Mercado Municipal 1 de Hermosillo que fue entregado en mayo de este año.

Alrededor de 31 millones de pesos se han destinado para la rehabilitación y remodelación de la Catedral Metropolitana de Hermosillo, al ser uno de los edificios históricos de mayor relevancia de la ciudad por su arquitectura barroca, con recursos del Gobierno de Sonora con la colaboración del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública

Mientras que 200 millones de pesos se han destinado para el rescate del Centro Histórico de Hermosillo en lo va de la administración actual, los cuales han sido usados para la sustitución de asfalto por concreto hidráulico, la sustitución de luminarias, los corredores peatonales entre otras obras.

