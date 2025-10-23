Durazo informa sobre camionazo en Hermosillo, Sheinbaum viajará al Río Sonora y más en Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- A veces resulta complicado mantenerse al tanto de todas las noticias que ocurren en la entidad. Si tú no quieres perder detalle de los contecimientos más importantes que están marcando la agenda estatal, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En la edición de hoy jueves 23 de octubre, conoce las más recientes declaraciones del gobernador Alfonso Durazo sobre el camionazo que dejó siete muertos y más de 20 lesionados.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón sale del top 5 de sitios más inseguros de México

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, Ciudad Obregón salió del top 5 de ciudades más inseguras de México. Ahora la cabecera municipal de Cajeme ocupa el lugar seis en la lista.

Claudia Sheinbaum anuncia nueva visita a Sonora

Antes de concluir su reciente conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum confirmó que visitará Sonora próximamente. La presidenta señaló que sería en noviembre cuando viaje al estado para visitar las comunidades del Río Sonora, para tratar el tema de la construcción de nuevas presas

Durazo informa avances del camionazo en carretera Guaymas-Hermosillo

El gobernador Alfonso Durazo confirmó que la Fiscalía estatal se encuentra dialogando con Tufesa para que la empresa asuma la responsabilidad del 'camionazo' que dejó 7 fallecidos y más de 20 lesionados en la en carretera Guaymas-Hermosillo. Además, confirmó el arresto de los dos conductores del vehículo siniestrado.

Tribuna Top 3: lo que debes saber hoy en Sonora. uD83DuDDDE?uD83DuDD25 Presentado por Casa Ley: las tres noticias que están dando de qué hablar y cómo impactan tu día a día. Mantente informado, con credibilidad y análisis claro. uD83DuDCE2https://t.co/g5mFeGuLSI#TribunaTop3 #NoticiasSonora #CasaLey pic.twitter.com/qGGFGgOWUj — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui