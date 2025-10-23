FGJES busca que Tufesa asuma responsabilidad total del camionazo en Hermosillo, confirma Alfonso Durazo

Hermosillo, Sonora.- Durante las últimas 24 horas se han presentado avances significativos respecto al accidente de un autobús Tufesa en la carretera Guaymas-Hermosillo la semana pasada, el cual ha dejado más de 20 personas lesionadas y siete muertos. Como se sabe, el martes 21 de octubre se detuvo al chofer acompañante del vehículo siniestrado y este jueves, se reportó la detención del conductor que iba al volante al momento de la volcadura.

En un reciente encuentro con reporteros, el gobernador Alfonso Durazo Montaño confirmó la detención de los dos choferes involucrados en el 'camionazo' y también adelantó que se está buscando que la empresa de autotransportes asuma la responsabilidad total del accidente. Desde la capital del estado, Hermosillo, el mandatario compartió que durante una reciente reunión en la Mesa Estatal de Seguridad, se le informó sobre la detención de los dos presuntos responsables.

Lo revisamos el día de hoy en la Mesa Estatal de Seguridad... ya están detenidos los dos choferes", dijo.

Además, Durazo Montaño adelantó que elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ya habían viajado a Los Mochis para ejecutar la orden de aprehensión en contra de Joel 'N', el chofer que había sido detenido en Guamúchil, Sinaloa, desde el pasado martes.

#Sonora | El gobernador Alfonso Durazo habló sobre la detención del chófer de Tufesa que conducía el autobús que se accidentó en la carretera Guaymas-Hermosillo la semana pasada, el cual dejó siete muertos uD83DuDE8DuD83DuDEA8 pic.twitter.com/GHToJOviO5 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 23, 2025

Y como se sabe, la madrugada de este jueves se realizó el arresto de Francisco 'N' en Nogales, Sonora. Sobre los avances que hay hasta el momento tras el accidente, el mandatario morenista compartió que la Fiscalía de Sonora se encuentra realizando las diligencias correspondientes para que no haya impunidad: "La Fiscalía está hablando con la empresa, de tal manera que asuma la eventual responabilidad".

Durazo compartió que en tanto, personal del el Instituto de Movilidad y Transporte (IMTES) y la Secretaría de Gobierno se mantiene en comunicación con Tufesa para prevenir siniestros en el futuro: "Están hablando al mismo tiempo con la empresa, no para los efectos de la eventual responsabilidad, sino para garantizar términos de operación que permitan incrementar la seguridad de los pasajeros".

El tránsito de esos vehículos es muy pesado en las carreteras del estado", agregó el gobernador.

Fuente: Tribuna del Yaqui