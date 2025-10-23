Hermosillo: Demuelen el emblemático edificio de Cinema 70 a más de 50 años de construcción

Hermosillo, Sonora.- Por muchos años se creyó por la sociedad que su nombre Cinema 70 venía porque abrió sus puertas en 1970, pero en realidad se debe a las cintas de 70 milímetros. Ahora, el emblemático edificio del cine fue demolido, tras más de 50 años de su construcción.

Ignacio Lagarda Lagarda, cronista de Hermosillo, dijo que este edificio pertenecía originalmente a la Compañía Operadora de Teatro, una empresa paraestatal del Gobierno federal, que tenía cientos de salas de teatro en el país y abrió sus puertas en 1970, inaugurado por autoridades municipales y el arzobispo de Carlos Quintero Arce.

El edificio tenía la capacidad de dos mil butacas con una pantalla enorme, de última tecnología y su primera función fue de la película musical Hello, ¡Dolly! de 1969, además contaba con la venta de dulces como chocolates Samborns que solo se vendían en las salas de cines y era el primero que contaba con aire acondicionado, relató el cronista.

Tenía cuatro tipos de chocolates, manicero, cocolete, capitán y tecolote, esos solamente se vendían en los cines, no se vendían en otra parte, era una sala tipo auditorio, como un auditorio, así hacia abajo, con alfombras con grandes cortinas de terciopelo en la orilla de pantalla".

Se proyectaron películas de gran renombre como El Padrino, Tiburón y muchas otras, que llegaron desde 1970 a finales de la década de 1990, cuando cerró sus puertas el Cinema 70 de Hermosillo. Iganacio Lagarda dijo que también las instalaciones fueron utilizadas para la presentación de obras de teatro cuando nacionalmente se formaban caravanas, como José el Soñador.

Finalmente, después de muchos años, la compañía operadora de teatro fue vendida en 1994 y fue en ese año cuando Cinema 70 cerró sus puertas al público de Hermosillo.

#Hermosillo | Películas de gran renombre como El Padrino, Tiburón y muchas que llegaron desde 1970 a finales de la década de 1990 se proyectaron en el Cinema 70 en Hermosillo, edificio el cual están demoliendo en el centro de la ciudad uD83CuDFAC pic.twitter.com/HQl6lVXgfM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui