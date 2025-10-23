Edición Impresa Suscríbete
Clima en Sonora

LLUVIAS y altas temperaturas: Así será el clima en Sonora este JUEVES 23 de octubre 2025

El clima en Sonora hoy jueves 23 de octubre será caluroso, con cielo despejado en la mayor parte del estado y lluvias aisladas en el oriente

LLUVIAS y altas temperaturas: Así será el clima en Sonora este JUEVES 23 de octubre 2025
Así estará el clima en Sonora este jueves Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora este jueves 23 de octubre de 2025 mantendrá ese contraste tan típico del otoño en el noroeste de México: mañanas frescas, tardes calurosas y algunas tormentas dispersas en el oriente del estado gobernado por Alfonso Durazo Montaño. Aunque gran parte del territorio amanecerá con cielos despejados, las lluvias y descargas eléctricas podrían aparecer en municipios del este y sureste, por lo que se recomienda estar atentos a los avisos meteorológicos. ¡Aquí toda la información para que planifiques tu jornada!

Así será el clima en Sonora este jueves

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el día iniciará con un ambiente fresco, especialmente en zonas serranas del norte y centro de Sonora. En ciudades como Magdalena de Kino, Heroica Nogales y Agua Prieta, las temperaturas matutinas rondarán entre los 12 y 15 °C, mientras que en el sur del estado —particularmente en Ciudad Obregón, Huatabampo y Heroica Guaymas— el amanecer será más templado, con valores de entre 21 y 23 °C.

Así será el clima en Sonora este jueves. Foto: Conagua
Así será el clima en Sonora este jueves. Foto: Conagua

Durante el mediodía y la tarde, el calor volverá a sentirse con fuerza. En Hermosillo, el termómetro alcanzará los 34°C, acompañado de cielo mayormente despejado y viento moderado del noroeste. En Ciudad Obregón y Huatabampo, las máximas llegarán hasta los 35°C, con sensación térmica superior debido a la humedad del litoral. Hacia la costa, Puerto Peñasco y Caborca registrarán valores cercanos a los 31 y 32 °C, con cielo soleado y ambiente seco.

El panorama será distinto en el oriente, donde se prevén chubascos con descargas eléctricas en municipios como Villa Pesqueira, Nacozari, Arivechi y Agua Prieta. En estas zonas, el SMN advierte que las lluvias podrían estar acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica. Las temperaturas diurnas oscilarán entre 24 y 31 °C, pero hacia la noche podrían descender hasta los 14 o 16 °C, generando un contraste notable.

Por la noche, el cielo se mantendrá despejado en la mayor parte del estado, con ambiente templado y vientos suaves del oeste y noroeste, de 10 a 20 kilómetros por hora, y rachas de hasta 50 kilómetros por hora en regiones altas. En el sur y suroeste, el clima seguirá estable, sin probabilidad de lluvias, ideal para actividades al aire libre. ¡Disfruta de tu jueves!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)

Temas
Otras Noticias