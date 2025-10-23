LLUVIAS y altas temperaturas: Así será el clima en Sonora este JUEVES 23 de octubre 2025

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora este jueves 23 de octubre de 2025 mantendrá ese contraste tan típico del otoño en el noroeste de México: mañanas frescas, tardes calurosas y algunas tormentas dispersas en el oriente del estado gobernado por Alfonso Durazo Montaño. Aunque gran parte del territorio amanecerá con cielos despejados, las lluvias y descargas eléctricas podrían aparecer en municipios del este y sureste, por lo que se recomienda estar atentos a los avisos meteorológicos. ¡Aquí toda la información para que planifiques tu jornada!

Así será el clima en Sonora este jueves

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el día iniciará con un ambiente fresco, especialmente en zonas serranas del norte y centro de Sonora. En ciudades como Magdalena de Kino, Heroica Nogales y Agua Prieta, las temperaturas matutinas rondarán entre los 12 y 15 °C, mientras que en el sur del estado —particularmente en Ciudad Obregón, Huatabampo y Heroica Guaymas— el amanecer será más templado, con valores de entre 21 y 23 °C.

Así será el clima en Sonora este jueves. Foto: Conagua

Durante el mediodía y la tarde, el calor volverá a sentirse con fuerza. En Hermosillo, el termómetro alcanzará los 34°C, acompañado de cielo mayormente despejado y viento moderado del noroeste. En Ciudad Obregón y Huatabampo, las máximas llegarán hasta los 35°C, con sensación térmica superior debido a la humedad del litoral. Hacia la costa, Puerto Peñasco y Caborca registrarán valores cercanos a los 31 y 32 °C, con cielo soleado y ambiente seco.

El panorama será distinto en el oriente, donde se prevén chubascos con descargas eléctricas en municipios como Villa Pesqueira, Nacozari, Arivechi y Agua Prieta. En estas zonas, el SMN advierte que las lluvias podrían estar acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica. Las temperaturas diurnas oscilarán entre 24 y 31 °C, pero hacia la noche podrían descender hasta los 14 o 16 °C, generando un contraste notable.

??En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias con #Chubascos, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento en entidades del noroeste, norte y sureste de #México. Más información en las imágenes uD83DuDC47 pic.twitter.com/UQcwyAatD2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 23, 2025

Por la noche, el cielo se mantendrá despejado en la mayor parte del estado, con ambiente templado y vientos suaves del oeste y noroeste, de 10 a 20 kilómetros por hora, y rachas de hasta 50 kilómetros por hora en regiones altas. En el sur y suroeste, el clima seguirá estable, sin probabilidad de lluvias, ideal para actividades al aire libre. ¡Disfruta de tu jueves!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)