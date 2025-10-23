Niña fallece por picadura de alacrán en kínder de Hermosillo; Alfonso Durazo confirma investigación

Hermosillo, Sonora.- Durante la mañana de este jueves 23 de octubre, el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó el fallecimiento de una menor de edad que fue víctima de una picadura de alacrán al interior de un jardín de niños en la ciudad capital de Hermosillo. Frente a diversos reporteros, el mandatario estatal afirmó que dependencias estatales y federales se encuentran realizando una exhaustiva investigación por estos hechos.

De acuerdo con los reporteros, los hechos tuvieron lugar el pasado lunes 20 de octubre en el plantel de preescolar Ignacia E. de Amante, ubicado en la colonia Centro de la capital sonorense. El gobernador aseguró que la menor recibió atención oportuna por parte del personal a cargo: "La niña fue llevada de inmediato a un centro médico porque la mamá es derechohabiente del Seguro Social y es la razón por la que se llevó a esa institución".

Es un hecho obviamente lamentable y fortuito porque se debió a una picadura de alacrán", añadió el morenista.

Durazo además señaló que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud se están encargando de revisar el caso, mientras elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) realizan la investigación correspondiente: "Estamos trabajando con Educación, con la Fiscalía, con el Instituto Mexicano del Seguro Social y por supuesto cercanos a la a la familia, apoyando, pues en lo más que podamos en estos momentos también", expresó el gobernante.

Cabe resaltar que a través de las redes sociales, padres de familia han señalado que la menor fue atacada por el insecto ponzoñoso después de pedir permiso para ir al baño. Presuntamente, las autoridades escolares del kínder llamaron a la ambulancia y debido a que esta no llegaba, decidieron llevarla a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en una patrulla de la Policía Municipal. Lamentablemente, la pequeña falleció horas después de ingresar al nosocomio.

Ante una picadura de alacrán, el sector salud indica acudir inmediatamente a la unidad de salud más cercana y no aplicar ningún remedio casero para tratar de aliviar los efectos del veneno.Los signos de gravedad suelen aparecer en los primeros 30-60 minutos. Si se nota algún cambio en la persona afectada, es vital llevarla a recibir atención médica de forma inmediata, para que reciba el tratamiento adecuado.

Fuente: Tribuna del Yaqui