Podrían suspender clases preparatorias en Sonora, informa Frente Nacional de Sindicatos

Hermosillo, Sonora.- El Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior (Fnsems) anunció una jornada de manifestaciones a nivel nacional el próximo 28 de octubre, para exigir la entrega de 2 mil millones de pesos que, aseguran, el Congreso de la Unión se comprometió a liberar desde 2023 como parte de un acuerdo para reducir el rezago salarial.

Ramón Antonio Gastélum, presidente del colegiado y dirigente del Sindicato de Trabajadores del Cecyte Sonora, informó que desde este viernes colocarán mantas informativas en los planteles del estado como medida previa a posibles paros.

Cada entidad decidirá la forma en que participará, ya sea mediante suspensión de clases o con otras acciones", dijo.

Recordó que el adeudo forma parte de un fondo de más de 6 mil millones de pesos destinado a subsanar desigualdades en los salarios de docentes y personal administrativo. De no haber respuesta, se haría un paro nacional.

"Esta acción busca hacer notar la falta de compromiso que existe por parte de las autoridades con los más de 121 mil trabajadores de educación media superior en el país. De la misma forma, se solicita comprensión de padres y autoridades ante esta protesta pacífica", manifestó Ramón Gastélum.

Tribuna Top 3: lo que debes saber hoy en Sonora. uD83DuDDDE?uD83DuDD25 Presentado por Casa Ley: las tres noticias que están dando de qué hablar y cómo impactan tu día a día. Mantente informado, con credibilidad y análisis claro. uD83DuDCE2https://t.co/g5mFeGuLSI#TribunaTop3 #NoticiasSonora #CasaLey pic.twitter.com/qGGFGgOWUj — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui