Pronóstico del clima en Sonora HOY 23 de octubre: Día soleado y ambiente estable en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón amaneció este jueves 23 de octubre de 2025 bajo un cielo completamente despejado y con un ambiente cálido que irá en aumento conforme avance el día. De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables durante toda la jornada, con predominio del sol y vientos ligeros provenientes del este y suroeste. ¡Aquí el pronóstico del clima en Cajeme!

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves

Durante las primeras horas del día, el clima se presentará tranquilo y agradable. Alrededor de las cinco y seis de la mañana, la temperatura se ubicará en 22°C, con una sensación térmica similar y sin presencia de ráfagas fuertes de viento. El cielo despejado ofrece un amanecer sereno.

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves. Foto: Conagua

A medida que el sol asciende, el calor comenzará a sentirse con más fuerza. Hacia las ocho de la mañana, el termómetro subirá a 26 grados, y para el mediodía, alrededor de las 11:00, se espera un incremento notable con temperaturas de hasta 33°C y sensación térmica que podría alcanzar los 35. La radiación solar se ubicará en un índice UV alto (nivel seis), por lo que se recomienda el uso de bloqueador solar con FPS de entre 15 y 25, además de mantenerse hidratado.

Por la tarde, Ciudad Obregón vivirá su punto más caluroso. Alrededor de las 14:00 horas, el ambiente será completamente soleado con una temperatura máxima estimada en 34°C, que podría sentirse como 37 debido a la humedad y la baja presencia de viento. Los vientos del suroeste se intensificarán ligeramente, alcanzando rachas de entre 14 y 32 kilómetros por hora, aunque sin representar riesgo alguno.

??En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias con #Chubascos, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento en entidades del noroeste, norte y sureste de #México. Más información en las imágenes uD83DuDC47 pic.twitter.com/UQcwyAatD2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 23, 2025

Durante este periodo, el índice UV disminuirá a un nivel medio, pero aún se sugiere limitar la exposición directa al sol. Con la llegada del atardecer, las condiciones se tornarán más agradables. A las 17:00 horas, el termómetro marcará 32 grados, y conforme anochezca, el calor comenzará a disiparse gradualmente. A partir de las 20:00 horas, el cielo continuará despejado, con temperaturas que rondarán los 26 grados, ideales para actividades nocturnas o reuniones al aire libre.

Durante la noche, el ambiente será más fresco. Cerca de las 23:00 horas, la temperatura bajará a 24 grados, con sensación térmica estable y vientos suaves del suroeste que oscilarán entre dos y nueve kilómetros por hora. No se prevé presencia de lluvias ni cambios bruscos en el clima, por lo que el cierre del día se mantendrá tranquilo y sin variaciones significativas.

Fuente. Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)