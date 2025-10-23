Sonora: Temporada de bodas dejan una gran derrama económica en San Carlos

San Carlos, Sonora.- San Carlos tiene garantizado, de aquí hasta fin de año, un lleno total en ocupación hotelera, y uno de los motivos es la temporada alta de las bodas, las cuales dejan una importante derrama económica en este destino turístico.

De acuerdo a Ariel Gaspar Ozuna, de Hotel Posada, y uno de los organizadores de este tipo de eventos, en las próximas semanas se tienen programadas aproximadamente 160 bodas.

Destacó que San Carlos se ha convertido en los últimos años en uno de los lugares con mayor demanda para la celebración de bodas, lo que ha contribuido a que se genere una importante derrama económica y beneficie a diversos sectores, en cuanto a la prestación de servicios se refiere.

Estos eventos generan mano de obra, agregó, porque se contratan a meseros, músicos, personal de seguridad, proveedores y otros más, que es gente local, por tanto, el beneficio queda en la ciudad.

#Seguridad | Motociclista pierde la vida trágicamente tras chocar con una camioneta en el Valle de Guaymas uD83CuDFCD?uD83DuDEA8https://t.co/fa2AbkZozu — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 23, 2025

Gaspar Ozuna estimó que al año las bodas brindan una ocupación de alrededor de 12 mil cuartos, además de los otros servicios que se ven beneficiados, como restaurantes, los yateros, tiendas de autoservicio, gasolineras, además de la renta de casas, que ha tenido un boom en los últimos años.

Indicó que adicionalmente se celebran congresos, festivales del bacanora, de la cerveza, del camarón, torneos de pesca y otros tantos que atraen mucho turismo, y con ello derrama.

En el caso de las bodas, en promedio se celebran 12 solo los días sábados, que van desde 150 hasta 300 invitados por evento, y que en promedio gastan unos dos mil 500 pesos durante su estancia en este lugar, puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui