Temperaturas cercanas a 33°C y sin LLUVIAS: Así será el clima en Hermosillo este 23 de octubre

Hermosillo, Sonora.- El cielo de Hermosillo amanecerá entre nubes ligeras y claros, dando paso a un jueves 23 de octubre de 2025 de temperaturas elevadas que mantendrán el ambiente cálido durante gran parte del día. Aunque las primeras horas se sentirán templadas, el termómetro volverá a acercarse a los 33°C en la tarde, con condiciones estables y sin probabilidad de lluvia. ¡Aquí el pronóstico del clima en la ciudad!

Así será el clima en Hermosillo este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal The Weather Channel, este jueves 23 de octubre se espera una jornada tranquila en la capital de Sonora, con vientos moderados del oeste y una radiación solar que irá en aumento conforme avance la mañana. Será un día propicio para actividades al aire libre, pero se recomienda precaución ante el nivel alto del índice UV durante las horas de mayor exposición.

Así estará el clima en Hermosillo este jueves 23 de octubre. Foto: Conagua

Durante la mañana, Hermosillo registrará temperaturas que rondarán los 21 a 26°C, con cielo parcialmente nublado al amanecer y sensación térmica agradable. El viento se mantendrá casi en calma, con ráfagas leves del noreste que no superarán los 20 kilómetros por hora. Conforme avance el día, las nubes se disiparán y el sol comenzará a dominar el panorama, elevando poco a poco la temperatura.

Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, el calor volverá a sentirse con fuerza. El termómetro alcanzará valores cercanos a los 33°C, aunque la sensación térmica rondará los 31°C. El viento cambiará su dirección al oeste, con rachas de hasta 30 kilómetros por hora, generando un ambiente seco típico del otoño sonorense. Durante este periodo, el índice UV alcanzará niveles altos, por lo que se recomienda aplicar protector solar con FPS entre 15 y 25 si se permanece bajo el sol.

??En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias con #Chubascos, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento en entidades del noroeste, norte y sureste de #México. Más información en las imágenes uD83DuDC47 pic.twitter.com/UQcwyAatD2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 23, 2025

Al caer la tarde, las condiciones se mantendrán estables con cielo despejado y ligera disminución de la temperatura, que bajará a los 32°C alrededor de las 17:00 horas. Será un cierre de jornada caluroso, pero con viento moderado que brindará una sensación un poco más fresca. Ya para la noche, el ambiente se tornará más cómodo: el cielo permanecerá despejado y el termómetro descenderá hasta los 23°C, con una sensación térmica cercana a los 25 °C y sin registro de humedad significativa.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)